Chống ô nhiễm không khí không chỉ dựa vào khẩu trang: Ăn nhiều thực phẩm này giúp phổi của bạn khỏe hơn
GĐXH - Việc ăn nhiều trái cây có thể giúp giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với chức năng phổi.
Ăn nhiều trái cây có thể giảm tác động của ô nhiễm không khí lên phổi
Mối đe dọa từ ô nhiễm không khí đối với sức khỏe là không thể bỏ qua. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu (ERS) tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan) cho thấy: Việc ăn nhiều trái cây có thể giúp giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với chức năng phổi.
Nghiên cứu này được thực hiện bởi nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri thuộc Trung tâm Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững, Đại học Leicester, Vương quốc Anh.
Cô Kaewsri cho biết: "Hơn 90% dân số toàn cầu đang tiếp xúc với nồng độ ô nhiễm không khí vượt quá hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với nồng độ ô nhiễm không khí cao hơn có liên quan đến việc suy giảm chức năng phổi".
Với thực tế là chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn giàu trái cây và rau củ, có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn, nhóm nghiên cứu của Kaewsri muốn tìm hiểu xem liệu chế độ ăn uống lành mạnh hoặc một nhóm thực phẩm cụ thể có thể điều chỉnh hoặc giảm bớt một phần ảnh hưởng tiêu cực của ô nhiễm không khí đối với chức năng phổi hay không.
Chi tiết nghiên cứu và Phát hiện quan trọng
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ khoảng 200.000 người tham gia trong Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank), so sánh mô hình ăn uống của họ (bao gồm lượng trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt tiêu thụ), chức năng phổi (FEV1 – lượng khí tối đa có thể thở ra trong 1 giây) và mức độ tiếp xúc với ô nhiễm không khí, chủ yếu là nồng độ bụi mịn PM2.5 (các hạt cực mịn có đường kính 2.5 micromet trở xuống, ví dụ như chất gây ô nhiễm từ khí thải xe cộ hoặc quy trình công nghiệp).
Nhóm nghiên cứu cũng kiểm soát các yếu tố khác như tuổi tác, chiều cao và tình trạng kinh tế xã hội.
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
Cứ mỗi lần nồng độ PM2.5 tăng thêm 5 microgram/mét khối, ở những phụ nữ có lượng trái cây tiêu thụ thấp, chỉ số FEV1 giảm 78.1 ml.
Ngược lại, ở những phụ nữ có lượng trái cây tiêu thụ cao hơn, chỉ số FEV1 chỉ giảm 57.5 ml.
Cô Kaewsri giải thích: "Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng chế độ ăn uống lành mạnh có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở cả nam và nữ, bất kể mức độ tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Đối với phụ nữ, nếu tiêu thụ trên 4 khẩu phần trái cây mỗi ngày, mức độ suy giảm chức năng phổi do ô nhiễm không khí dường như ít hơn so với những người tiêu thụ ít trái cây hơn".
Lý giải về cơ chế bảo vệ
Cô Kaewsri chỉ ra rằng: "Điều này có thể được giải thích bằng các thành phần chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên có trong trái cây. Những thành phần này có thể giúp làm chậm quá trình căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm gây ra bởi bụi mịn PM2.5, từ đó bù đắp một phần tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí đối với chức năng phổi".
Cô cũng lưu ý rằng, trong số những người tham gia nghiên cứu, nam giới thường có lượng trái cây tiêu thụ thấp hơn phụ nữ. "Sự khác biệt trong mô hình ăn uống này có thể giúp lý giải tại sao tác dụng bảo vệ tiềm năng của trái cây chống lại ô nhiễm không khí chỉ được quan sát thấy ở phụ nữ".
7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân “thần tốc” mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngàySống khỏe - 53 phút trước
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn! Đây là 7 thực phẩm vừa ít calo, vừa giàu protein giúp bạn đốt mỡ, giữ dáng mà vẫn tràn đầy năng lượng.
AI hỗ trợ bác sĩ nội soi tiêu hóa nhưng không thể thay thế con ngườiSống khỏe - 4 giờ trước
TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng – Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam ví von máy bay có chế độ lái tự động giúp phi công rất nhiều song lúc cất và hạ cánh, phi công phải tự thân thực hiện bằng kỹ năng và kinh nghiệm. Tương quan giữa bác sĩ nội soi tiêu hóa và AI cũng vậy.
Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưngMẹ và bé - 7 giờ trước
Cậu bé rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn.
6 nhóm người nên cẩn trọng với nước ép ổi để bảo vệ sức khỏeSống khỏe - 7 giờ trước
Quả ổi và nước ép ổi mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro với một số người. Tìm hiểu 6 nhóm người nên chú ý khi ăn ổi, uống nước ép ổi để bảo vệ sức khỏe hiệu quả.
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!
Người phụ nữ bị ngã gãy tay, phải bơm xi măng vì xẹp đốt sống khi dọn nhà sau bão BualoiSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Khi quét dọn nhà sau bão Bualoi, bà Hảo sơ ý ngã trượt dẫn đến ngã gãy tay và xẹp đốt sống.
4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏeSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Thay đổi món ăn hàng ngày với 4 loại rau củ "vua nhuận tràng" này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vấn đề táo bón, mà còn cung cấp nhiều loại dưỡng chất khác nhau, giúp cơ thể khỏe mạnh.
Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...
Ăn món này, người đàn ông qua đời vì đường trong máu mất kiểm soát, bác sĩ nhắc: 3 thứ không ngọt nhưng rất hại với người tiểu đường!Sống khỏe - 1 ngày trước
Nếu nghĩ rằng chỉ kiêng đường là tránh được tiểu đường hay lúc mắc bệnh rồi tránh xa đồ ngọt và thịt là đủ thì bạn đã sai. Người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy!
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.