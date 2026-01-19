Khu vườn xanh mướt mắt nhà Chi Bảo và vợ trẻ khiến nhiều người ao ước

Tận dụng diện tích rộng rãi tại khu vực Thủ Đức (TP.HCM), vợ chồng diễn viên Chi Bảo đã kiến tạo một không gian sống xanh với đủ loại rau củ, trái cây hữu cơ. Đây không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm sạch mà còn là nơi thư giãn lý tưởng của gia đình mỗi dịp nghỉ lễ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Chi Bảo hài hước đăng tải khoảnh khắc cậu con trai nhỏ đang hăng hái khám phá vườn tược với dòng trạng thái: "Đại ca thăm vườn".

Trong những khoảnh khắc mới nhất được chia sẻ, khu vườn của gia đình Chi Bảo khiến người xem không khỏi trầm trồ bởi sự xanh mướt và đa dạng của các loại nông sản. Không gian vườn tược được quy hoạch bài bản với nhiều khu vực trồng trọt khác nhau, từ các loại rau ngắn ngày đến cây ăn quả lâu năm.

Bà xã của anh - Lý Thùy Chang cũng khoe video thu hoạch nông sản đầy ắp giỏ. Cô chia sẻ: "Gia Khang về thăm vườn và làm bác nông dân đây". "Mấy ngày nghỉ lễ Chang cho 2 con vận động, tập làm vườn và hít thở ít oxy tươi. Chủ đích cũng muốn dạy con biết trân quý lao động. Các cô xem bác nông dân Gia Khang hái được những trái gì nè?", người đẹp bày tỏ.

Dù hiện tại gia đình sinh sống gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho công việc và học tập, nhưng khu vườn ở Thủ Đức vẫn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ sự giúp sức của một người bạn thân thạo việc trồng trọt. Nhờ vậy, vườn luôn đầy sức sống với đủ loại rau trái theo mùa. Trong chuyến thăm vườn lần này, gia đình đã thu hoạch được lượng lớn nông sản hữu cơ bao gồm: Rau cải, củ cải trắng, rau muống, rau dền, mồng tơi, dưa leo...

Khu vườn không chỉ đóng vai trò là "nguồn cung thực phẩm" mà còn là không gian để các thành viên trong gia đình gắn kết với thiên nhiên.

Theo quan điểm của Lý Thùy Chang, việc tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đất cát, cây cỏ và hít thở "oxy tươi" là cách tốt nhất để trẻ tăng cường vận động, thay vì lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Khu vườn nhà Chi Bảo cũng là mơ ước của nhiều người, nhất là ở thành phố muốn xây dựng một khoảng xanh nông sản cho gia đình mình.

Không chỉ có mảnh vườn dưới mặt đất này, ngay trong biệt thự trắng vợ chồng Chi Bảo cũng thiết kế sân vườn với nhiều khoảng không, cây xanh, hồ bơi phục vụ các con, với mục tiêu tạo ra không gian xanh mát cho các con tận hưởng. Khuôn viên trong biệt thự của Chi Bảo ưu tiên cho không gian và cây xanh để con trai vui chơi. Tại đây, vợ chồng cô có những khoảnh khắc thư thái, bình yên bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. Họ cũng tiếp đón nhiều bạn bè thuộc giới thượng lưu, doanh nhân và nghệ sĩ đến tham dự những bữa tiệc VIP.

Gia đình Chi Bảo cải tạo một góc trong căn biệt thự để làm vườn rau. Họ bố trí hệ thống thủy canh bốn tầng - tám ống; trồng rau cải, xà lách, mướp...

Lý Thùy Chang cho biết ông xã cô làm vườn với mục đích tạo sân chơi cho con. Theo cô, bé sẽ vui tươi, được thư giãn khi ngắm nhìn màu xanh và tương tác với mẹ qua hoạt động thăm vườn, thu hoạch.

Hiện khu vườn cung cấp lượng nông phẩm vừa đủ cho bữa ăn hàng ngày.

Bà mẹ một con tỏ ra thích thú khi khoe thành phẩm sau một buổi thu hoạch. Cô cho biết luôn trân trọng từng khóm rau nhỏ vì đã bỏ công sức gieo trồng.

Theo Lý Thùy Chang, rau trồng bằng phương pháp thủy canh rất sạch, đảm bảo an toàn. Cô nếm thử những lá rau vừa hái từ khu vườn nhà mình.

Ngoài giàn rau thủy canh, vợ chồng Chi Bảo trồng thêm một số cây ăn quả như vú sữa, sơ ri. Họ thiết kế khu vườn thành sân chơi với thảm cỏ, cây cảnh, mái hiên để ngồi nghỉ.

Lý Thùy Chang cho biết mỗi khi được ra vườn, con trai cười giòn tan, khoái chí chạy chơi trên bãi cỏ. Cô cùng con tưới nước, tìm hiểu các loại cây để bé khám phá điều mới, thay vì ở trong phòng, tiếp xúc với TV và máy tính bảng.

Con trai Chi Bảo còn được chơi cùng những chú chim, lắng nghe tiếng hót của chúng. Nhóc tì một tuổi rưỡi tỏ ra thích thú, chăm chú ngắm nghía những chú chim nhỏ trong lồng.

Hiện tại vợ chồng Chi Bảo đang sống tại biệt thự rộng 1600m2, nằm ở mặt tiền tại khu trung tâm TP.HCM.

Cơ ngơi của Chi Bảo được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng vì vị trí đắc địa, diện tích lớn và thiết kế vô cùng sang xịn.

Biệt thự của vợ chồng Chi Bảo có màu trắng chủ đạo, xây dựng theo phong cách hiện đại và ưu tiên không gian xanh. Bên ngoài sân vườn, nam diễn viên trồng nhiều cây cối, hoa, dành thời gian chăm sóc mỗi ngày nên rất xanh tươi. Tại biệt thự này còn có khu vực hồ bơi để Lý Thuỳ Chang tập yoga, nhóc tỳ phơi nắng vào mỗi buổi sáng. Nhìn tổng thể cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo không khác gì một khu resort giữa lòng thành phố.







