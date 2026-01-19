Khu vườn xanh mướt mắt nhà Chi Bảo và vợ trẻ khiến nhiều người ao ước
GĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi sự đáng yêu của các nhóc tì hái rau, khu vườn của gia đình Chi Bảo còn khiến người xem "phát thèm" vì vẻ xanh mướt, non mơn mởn.
Không chỉ có mảnh vườn dưới mặt đất này, ngay trong biệt thự trắng vợ chồng Chi Bảo cũng thiết kế sân vườn với nhiều khoảng không, cây xanh, hồ bơi phục vụ các con, với mục tiêu tạo ra không gian xanh mát cho các con tận hưởng. Khuôn viên trong biệt thự của Chi Bảo ưu tiên cho không gian và cây xanh để con trai vui chơi. Tại đây, vợ chồng cô có những khoảnh khắc thư thái, bình yên bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. Họ cũng tiếp đón nhiều bạn bè thuộc giới thượng lưu, doanh nhân và nghệ sĩ đến tham dự những bữa tiệc VIP.
Hiện tại vợ chồng Chi Bảo đang sống tại biệt thự rộng 1600m2, nằm ở mặt tiền tại khu trung tâm TP.HCM.
Cơ ngơi của Chi Bảo được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng vì vị trí đắc địa, diện tích lớn và thiết kế vô cùng sang xịn.
Biệt thự của vợ chồng Chi Bảo có màu trắng chủ đạo, xây dựng theo phong cách hiện đại và ưu tiên không gian xanh. Bên ngoài sân vườn, nam diễn viên trồng nhiều cây cối, hoa, dành thời gian chăm sóc mỗi ngày nên rất xanh tươi. Tại biệt thự này còn có khu vực hồ bơi để Lý Thuỳ Chang tập yoga, nhóc tỳ phơi nắng vào mỗi buổi sáng. Nhìn tổng thể cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo không khác gì một khu resort giữa lòng thành phố.
