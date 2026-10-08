Tháng 10 ăn gì vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe? 4 món mùa thu thanh mát, trẻ nhỏ người già đều mê
GĐXH - 4 công thức món ngon mùa thu dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết nhanh gọn bài toán "Hôm nay ăn gì?". Chuẩn bị đơn giản, thời gian chế biến nhanh chóng, thành phẩm thơm ngon ngậy vị - khám phá ngay hôm nay!
Tháng 10 mang đến không khí thu mát mẻ, đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ngon mùa thu. Hãy cùng khám phá 4 món ăn đơn giản và giàu dinh dưỡng, phù hợp cho cả gia đình trong mùa thu này. Những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giúp bồi bổ sức khỏe cho bạn và người thân. Đừng bỏ lỡ cơ hội để làm phong phú thêm thực đơn mùa thu của bạn!
4 món ngon mùa thu giàu chất xơ, ngon miệng giúp bảo vệ sức khỏe
Dưới đây là 4 món ăn cực kỳ đơn giản, ngon miệng và thích hợp cho thực đơn gia đình trong tháng 10 này, của người nội trợ có nickname Một chú mèo háu ăn yêu đời chia sẻ trên mạng xã hội.
Món 1: Củ sen trộn chua ngọt (thanh nhiệt, giải khô)
Củ sen đầu mùa thu giòn ngọt, tươi mát, có tác dụng dưỡng ẩm, thanh nhiệt rất tốt.
Nguyên liệu: Củ sen tươi, tỏi băm, ớt tươi, xì dầu, dầu hào, hạt nêm, muối, chút đường, giấm trắng, dầu ăn.
Cách làm:
Củ sen gọt vỏ, cắt đôi rồi thái lát mỏng. Đun sôi nồi nước, cho củ sen vào chần khoảng 2 phút, vớt ra ngâm ngay vào bát nước lạnh/nước đá để giữ độ giòn.
Cho tỏi băm, ớt thái nhỏ vào bát, dội một thìa dầu nóng vào để dậy mùi thơm.
Thêm xì dầu, dầu hào, chút hạt nêm, muối, đường và giấm trắng vào khuấy đều làm xốt trộn.
Trộn đều củ sen với phần nước xốt là có thể thưởng thức.
Món 2: Nấm nhung hươu (hoặc nấm đùi gà/nấm hải sản) xào cải thìa
Sự kết hợp giữa nấm giàu đạm, vị đậm đà cùng cải thìa tươi thanh mang lại lượng chất xơ và vitamin dồi dào.
Nguyên liệu: Nấm tươi (nấm nhung hươu/nấm đùi gà cắt khúc), cải thìa, tỏi băm, hạt tiêu, dầu hào, muối, hạt nêm.
Cách làm:
Nấm rửa sạch cắt đoạn vừa ăn; cải thìa rửa sạch cắt miếng nhỏ.
Phi thơm tỏi băm trong chảo dầu nóng, cho nấm vào đảo đều. Nêm chút hạt tiêu và dầu hào cho dậy mùi thơm.
Cho tiếp cải thìa vào xào nhanh tay trên lửa lớn đến khi rau chín mềm.
Nêm chút muối, hạt nêm vừa ăn rồi tắt bếp, trút ra đĩa.
Món 3: Trứng hấp xốt thịt bò băm (đậm đà, bổ dưỡng)
Lớp trứng hấp mềm mịn tan trong miệng kết hợp cùng xốt thịt bò băm thơm lừng đậm đà làm hài lòng cả người già và trẻ nhỏ.
Nguyên liệu: Thịt bò băm, 2-3 quả trứng gà, hành tây băm nhỏ, bột năng, rượu nấu ăn, hạt tiêu, xì dầu, dầu hào.
Cách làm:
Thịt bò băm ướp với 1 thìa bột năng cho mềm.
Đánh tan trứng gà, thêm lượng nước ấm gấp 1,5 lần lượng trứng, khuấy đều rồi lọc qua rây để loại bỏ bọt khí. Cho tô trứng vào nồi hấp đun lửa lớn khoảng 8 phút đến khi đông mịn.
Phi thơm hành tây băm trong chảo, cho thịt bò băm vào tơi ra, thêm chút rượu nấu ăn, hạt tiêu, xì dầu và dầu hào xào chín thơm.
Rót thêm nửa bát nước bột năng pha loãng vào đun đến khi nước xốt sánh lại, sau đó rưới trực tiếp phần xốt bò băm nóng hổi lên tô trứng hấp.
Món 4: Giá đỗ xào ớt xanh (thanh ngọt, chống ngấy)
Món ăn thanh nhẹ, giá đỗ mọng nước giòn ngọt kết hợp cùng ớt xanh giàu vitamin giúp cân bằng hương vị cho bữa cơm.
Nguyên liệu: Giá đỗ, ớt xanh (hoặc ớt chuông) bỏ hạt thái sợi, tỏi băm, chút rượu nấu ăn, hạt tiêu, muối, dầu hào, hạt nêm.
Cách làm:
Giá đỗ rửa sạch để ráo nước.
Phi thơm tỏi băm, cho ớt xanh thái sợi vào đảo nhanh, thêm chút rượu nấu ăn và hạt tiêu.
Cho giá đỗ vào xào trên lửa lớn, nêm muối và dầu hào vừa vị.
Xào nhanh tay trong khoảng 1-2 phút cho giá vừa chín tới, giữ được độ giòn rồi tắt bếp.
Những món ăn mùa thu không cần cầu kỳ hay đắt đỏ. Sự kết hợp khéo léo từ các nguyên liệu đúng mùa tươi ngon sẽ mang lại những bữa cơm vừa ngon miệng, vừa ấm áp lại tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Hãy thử vào bếp trổ tài tối nay nhé!
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