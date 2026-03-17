Trước đó, gia đình ông Phạm Minh Vượng (trú thôn Thiên Nhẫn 1) thu hoạch một cặp nhung hươu có trọng lượng 5,43kg.

Con hươu cho cặp nhung 'khủng' nặng hơn 5kg. Ảnh: TL

Theo ông Vượng, con hươu đực của gia đình nặng khoảng 50 - 60kg, được nuôi nhiều năm. Sau 8 năm khai thác, sản lượng nhung tăng dần qua từng năm, từ mức khoảng 0,6kg ở lứa đầu tiên lên 2 - 4kg ở các năm tiếp theo. Đến năm nay, lần đầu tiên cặp nhung đạt mức kỷ lục trên 5kg.

Không chỉ cho sản lượng nhung cao, con hươu này còn được sử dụng để phối giống, trung bình mỗi năm sinh sản khoảng 3 con. Nhờ đó, nguồn thu từ nhung hươu và hươu giống mang lại cho gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Đây được cho là cặp nhung lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Ảnh:TL.

Theo thống kê, xã Sơn Tiến hiện có 589 hộ nuôi hươu với tổng đàn khoảng 3.700 con. Những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy lộc nhung và cung cấp con giống trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Việc xuất hiện cặp nhung hươu có trọng lượng kỷ lục không chỉ là niềm vui của gia đình ông Vượng, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của nghề nuôi hươu tại Sơn Tiến, mở ra hướng nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững cho địa phương.