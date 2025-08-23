Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9
GĐXH - Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9.
Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.
Trước đó, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.
Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong ba ngày 27, 30/8 và 2/9.
Các điểm này trải dài trên nhiều tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và cấp phát nước uống, đồ ăn.
Danh sách 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm như sau:
STT
Địa điểm
Ghi chú
1
Vỉa hè vườn hoa Lê Trực
2
Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực
3
Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú
4
Vỉa hè Cổng trụ sở Ủy ban MTTQ phường Ba Đình
Số 68 Nguyễn Thái Học
5
Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank
Số 52 Nguyễn Thái Học
6
Vỉa hè Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Số 40-42 Nguyễn Thái Học
7
Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Số 5 đường Lê Duẩn
8
Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam
Số 71 Kim Mã
9
Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà
Số 248 Kim Mã
10
Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã
11
Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc
12
Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã
13
Vỉa hè phố Kim Mã
Tòa Vinhomes Metropolis Apartment
14
Vỉa hè tòa Capital Place
Số 29 phố Liễu Giai
15
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà
Số 25 Liễu Giai
16
Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Số 2 Liễu Giai
17
Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc
18
Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa
Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ
19
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Cạnh 85A Nguyễn Thái Học
20
Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Số 118 đường Lê Duẩn
21
Ga Hà Nội điểm 1
Cổng số 1
22
Ga Hà Nội điểm 2
Cổng số 2
23
Khách sạn Hotel du Parc Hanoi
Số 84 phố Trần Nhân Tông
24
Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng
25
Vỉa hè phía hồ Thiền Quang
Đối diện cổng Công viên Thống Nhất
26
Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi
27
Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số 7 phố Tràng Thi
28
Vườn hoa Nhà Hát Lớn
29
Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
30
Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ
31
Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay
32
Vỉa hè trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam
Số 48A phố Tràng Thi
33
Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức
34
Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Tràng Thi
Số 10B phố Tràng Thi
35
Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn
36
Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu
37
Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội
Số 42 phố Tràng Tiền
38
Tòa nhà 24, 26 phố Tràng Tiền
39
Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân
40
Vỉa hè trước trụ sở Hội Người mù Việt Nam
Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Nhìn cảnh anh ân cần bên người mẹ già, nhiều khán giả không khỏi xúc động và để lại lời khen ngợi.
Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịtĂn - 1 giờ trước
Sự hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị đời thường và cách chế biến dễ dàng. Đậu phụ mềm mịn như tan chảy trong mịn, nước sốt đậm đà ăn cùng cơm cực đưa vị.
Đây là những món ăn nên kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' để giữ sức khỏe và tránh vận đenĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn là thời điểm được dân gian quan niệm cần kiêng khá nhiều thứ nhằm tránh gặp điềm xấu, và một trong số đó có cả ăn uống. Hãy cùng khám phá những món ăn nên kiêng vào tháng cô hồn để tránh vận xui.
12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80Ẩm thực 360 - 4 giờ trước
GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.
Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà NộiĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thích vị chua chua từ chanh trong bát phở, nhưng lại băn khoăn làm tăng hay giảm dinh dưỡng của món ăn.
Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổĂn - 8 giờ trước
Việc sử dụng các loại rau củ tốt cho phổi để chế biến thành món ngon khi chuyển mùa sẽ giúp bạn phòng chống được những cơn ho do thời tiết.
10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đìnhĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.
Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thịĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.
Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Mâm cúng gồm những gì và bày thế nào để chiêu lộc, đón may mắn?Ăn - 1 ngày trước
Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch không chỉ mở đầu cho tháng cô hồn mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một mâm cúng đủ đầy, bày biện tươm tất không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia đình đón nhận năng lượng tốt, hanh thông tài lộc trong suốt tháng.
Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa phở Sài Gòn, phở Nam Định và phở Hà Nội là luôn phục vụ kèm quẩy. Vậy ăn phở có nên kèm thêm quẩy? Và nguồn gốc món ăn này ra sao?
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácĂn
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.