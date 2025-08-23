Mới nhất
Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Thứ bảy, 14:50 23/08/2025 | Ăn
GĐXH - Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Trước đó, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9- Ảnh 1.

Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong ba ngày 27, 30/8 và 2/9.

Các điểm này trải dài trên nhiều tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và cấp phát nước uống, đồ ăn.

Danh sách 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm như sau:

STT

Địa điểm

Ghi chú

1

Vỉa hè vườn hoa Lê Trực


2

Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực


3

Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú


4

Vỉa hè Cổng trụ sở Ủy ban MTTQ phường Ba Đình

Số 68 Nguyễn Thái Học

5

Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank

Số 52 Nguyễn Thái Học

6

Vỉa hè Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Số 40-42 Nguyễn Thái Học

7

Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Số 5 đường Lê Duẩn

8

Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam

Số 71 Kim Mã

9

Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà

Số 248 Kim Mã

10

Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã


11

Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc


12

Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã


13

Vỉa hè phố Kim Mã

Tòa Vinhomes Metropolis Apartment

14

Vỉa hè tòa Capital Place

Số 29 phố Liễu Giai

15

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà

Số 25 Liễu Giai

16

Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Số 2 Liễu Giai

17

Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc


18

Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa

Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ

19

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Cạnh 85A Nguyễn Thái Học

20

Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Số 118 đường Lê Duẩn

21

Ga Hà Nội điểm 1

Cổng số 1

22

Ga Hà Nội điểm 2

Cổng số 2

23

Khách sạn Hotel du Parc Hanoi

Số 84 phố Trần Nhân Tông

24

Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng


25

Vỉa hè phía hồ Thiền Quang

Đối diện cổng Công viên Thống Nhất

26

Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi


27

Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số 7 phố Tràng Thi

28

Vườn hoa Nhà Hát Lớn


29

Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội


30

Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ


31

Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay


32

Vỉa hè trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam

Số 48A phố Tràng Thi

33

Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức


34

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Tràng Thi

Số 10B phố Tràng Thi

35

Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn


36

Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu


37

Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội

Số 42 phố Tràng Tiền

38

Tòa nhà 24, 26 phố Tràng Tiền


39

Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân


40

Vỉa hè trước trụ sở Hội Người mù Việt Nam

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Trung Sơn
