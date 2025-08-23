Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Trước đó, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong ba ngày 27, 30/8 và 2/9.

Các điểm này trải dài trên nhiều tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và cấp phát nước uống, đồ ăn.

Danh sách 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm như sau:

STT Địa điểm Ghi chú 1 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực

2 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực

3 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú

4 Vỉa hè Cổng trụ sở Ủy ban MTTQ phường Ba Đình Số 68 Nguyễn Thái Học 5 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank Số 52 Nguyễn Thái Học 6 Vỉa hè Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Số 40-42 Nguyễn Thái Học 7 Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Số 5 đường Lê Duẩn 8 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam Số 71 Kim Mã 9 Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà Số 248 Kim Mã 10 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã

11 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc

12 Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã

13 Vỉa hè phố Kim Mã Tòa Vinhomes Metropolis Apartment 14 Vỉa hè tòa Capital Place Số 29 phố Liễu Giai 15 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà Số 25 Liễu Giai 16 Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Số 2 Liễu Giai 17 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc

18 Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ 19 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Cạnh 85A Nguyễn Thái Học 20 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Số 118 đường Lê Duẩn 21 Ga Hà Nội điểm 1 Cổng số 1 22 Ga Hà Nội điểm 2 Cổng số 2 23 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi Số 84 phố Trần Nhân Tông 24 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng

25 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang Đối diện cổng Công viên Thống Nhất 26 Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi

27 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số 7 phố Tràng Thi 28 Vườn hoa Nhà Hát Lớn

29 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30 Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ

31 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay

32 Vỉa hè trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam Số 48A phố Tràng Thi 33 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức

34 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Tràng Thi Số 10B phố Tràng Thi 35 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn

36 Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu

37 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội Số 42 phố Tràng Tiền 38 Tòa nhà 24, 26 phố Tràng Tiền

39 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân

40 Vỉa hè trước trụ sở Hội Người mù Việt Nam