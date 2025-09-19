Cụ bà nhập viện khẩn, tiên lượng tử vong cao sau mũi tiêm giảm đau vùng cổ
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nguy kịch sau khi tiêm giảm đau vùng cổ.
Theo đó, bệnh nhân là bà D.T.L (73 tuổi, quê ở Phú Thọ). Trước khi vào viện 9 ngày, bà L. xuất hiện co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy, hạn chế vận động vùng cổ nên đi khám tại một phòng khám và được chỉ định tiêm thuốc giảm đau (không rõ loại) trong 7 ngày (mỗi ngày 1 mũi tiêm).
Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày tiêm, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, cổ khó cử động. Khi quay lại kiểm tra, bà vẫn được tư vấn tiêm đủ liệu trình, bởi theo người tiêm, các dấu hiệu đau vùng cổ chỉ là những dấu hiệu của bệnh.
Đến ngày thứ 4 sau tiêm, bà L. bắt đầu sốt cao liên tục, vùng cổ bên trái sưng nề to, đỏ lan nhanh xuống cánh tay, mạn sườn và thắt lưng bên trái. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng buộc gia đình đưa phải đưa bà vào viện cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Kết quả cấy máu xác định bà bị viêm mô mềm, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng. Do bệnh không thuyên giảm, bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục (38,5 độ C), cổ sưng nề đỏ, ấn chắc, không thể quay đầu được, toàn bộ phần mềm từ vùng cổ - lưng – hông trái sưng nề đỏ, bong da, lan sang cả mạn sườn phải.
Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ lan xuống hông bên trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều (nghi ngờ vùng áp xe từ cổ lan vào trong vùng màng phổi tạo thành ổ dịch).
Người bệnh được chẩn đoán: nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng và cần dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép bên trong phổi, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.
BS Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, màng phổi, trung thất hình thành ổ áp xe dẫn tới nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao.
Thận trọng khi tiêm giảm đau tại phòng khám tư
Hiện nay, ở một số nơi, nhiều người dân có thói quen khi bị đau thường đi tiêm giảm đau cho nhanh khỏi bệnh mà không tìm hiểu rõ ràng. Đáng lo ngại là có những trường hợp còn tiêm ở các cơ sở không được cấp phép, không đảm bảo vô trùng.
Theo BS Phạm Thanh Bằng, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do vi khuẩn như tụ cầu vàng có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, người dân chỉ nên tiêm thuốc tại các cơ sở uy tín, được cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt quy định vô trùng.
Trước khi tiêm, hãy yêu cầu bác sĩ cung cấp thông tin rõ ràng về loại thuốc, liều lượng và nguy cơ có thể gặp. Sau tiêm xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần báo ngay cho bác sĩ điều trị và đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra kịp thời.
Đặc biệt, người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng, nên gia đình cần ưu tiên đưa đến các bệnh viện lớn. Tránh tin vào quảng cáo "tiêm giảm đau tức thì" vì nếu thực hiện sai cách hoặc trong điều kiện không đảm bảo, có thể gây sốc phản vệ, tổn thương mô, hoặc đe dọa tính mạng.
