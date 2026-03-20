Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc Ninh

Sáng ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào lúc 09h50 ngày 19/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình nhận được tin báo về việc một người dân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật nghiêng xuống ao tại thôn Vàng Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe bi lật.

Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có chiều hướng tụt sâu; mực nước trong xe dâng lên khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở. Trong lúc điều xe cẩu đến, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, nhấc cổ nạn nhân lên khỏi mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để tiến hành các biện pháp cứu nạn.

Sau 45 phút, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Bình.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Huynh (SN 1978) trú tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến anh Huynh bị dập cơ cẳng chân trái và hiện đang được các bác sĩ chăm sóc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình điều khiển xe trộn bê tông đi làm, do đi vào đoạn đường có nền đất yếu nên xe bị đổ, lật xuống ao.