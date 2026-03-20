Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc Ninh
GĐXH - Sau 45 phút khẩn trương cứu nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng, kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.
Sáng ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào lúc 09h50 ngày 19/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình nhận được tin báo về việc một người dân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật nghiêng xuống ao tại thôn Vàng Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có chiều hướng tụt sâu; mực nước trong xe dâng lên khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở. Trong lúc điều xe cẩu đến, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, nhấc cổ nạn nhân lên khỏi mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để tiến hành các biện pháp cứu nạn.
Sau 45 phút, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Bình.
Nạn nhân là anh Vũ Văn Huynh (SN 1978) trú tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến anh Huynh bị dập cơ cẳng chân trái và hiện đang được các bác sĩ chăm sóc.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình điều khiển xe trộn bê tông đi làm, do đi vào đoạn đường có nền đất yếu nên xe bị đổ, lật xuống ao.
Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhânThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Vụ việc tài xế Grab tự ý phát tán video hành khách lên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh cãi cá nhân, mà đã trở thành "ca lâm sàng" điển hình phản ánh khoảng cách lớn giữa quy định pháp lý và nhận thức thực tế của cộng đồng sau ba tháng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực.
Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biếtThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố hướng dẫn chi tiết cách phân loại xe Pickup dựa trên các thông số kỹ thuật cốt lõi, giúp chủ xe nắm rõ niên hạn sử dụng và các quy định lưu thông đặc thù.
Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới không khí lạnh lệch đông tràn về miền Bắc Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ.
Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026Xã hội - 8 giờ trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh trong thời gian này có cường độ không mạnh và có xu hướng lệch về phía Đông; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.
Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.
Miền Bắc nắng liên tục rồi lại chuẩn bị đón không khí lạnh?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù, đến trưa chiều trời nắng. Dự báo đến cuối tuần một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về nước ta.
Cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh BìnhThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trước tác động của triều cường, gió mạnh và biến động địa hình bãi biển, tuyến kè biển Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) thời gian qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.
Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹtThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Khói và khí độc lan nhanh từ một căn hộ tại chung cư Ecohome 1 rạng sáng 16/3 đã khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt và hướng dẫn khoảng 20 người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
