Danh hài từng là nhân viên cây xăng, giờ ở biệt thự 1.200 m² tại Mỹ
Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ đang có cuộc sống sung túc, tên tuổi vẫn được khán giả từ trong nước lẫn hải ngoại yêu mến.
Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961. Anh bắt đầu vào nghề diễn ở đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam từ năm 1977. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại. Sau đó, anh vào nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn. Đến năm 1990, anh theo gia đình sang Mỹ định cư.
Ở xứ người, Vân Sơn cùng phải làm đủ nghề để kiếm sống. Ban ngày, anh làm nhân viên cây xăng, tối vác máy camera thuê, phụ dựng trường quay, lắp ráp phụ kiện điện tử...Từ năm 1991, anh chuyển qua nghề chuyển âm, trở thành diễn viên lồng tiếng cho nhiều phim của Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lý Liên Kiệt... Cuối tuần, anh còn chạy show làm MC đám cưới.
Sự nghiệp diễn hài của Vân Sơn thăng hoa khi gặp lại Bảo Liêm - người bạn nối khố. Nhờ tài năng cùng sự duyên dáng, cả hai khẳng định được tên tuổi, trở thành cặp nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí hải ngoại. Thời điểm đó, video hài của Vân Sơn - Bảo Liêm từng gây sốt ở Mỹ, bán được 20.000 bản, mang về cho họ hơn 100.000 USD.
Sau một thời gian hoạt động, cả hai tách ra để đi trên con đường nghệ thuật riêng. Năm 1994, anh lập Trung tâm Vân Sơn vừa biểu diễn, vừa đào tạo ca sĩ, nghệ sĩ trong giới văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại.
Nhiều năm qua, Vân Sơn vẫn chăm chỉ về nước hoạt động. Anh mở sân khấu mang tên mình The Vshow nằm ngay ngã tư một con đường lớn ở trung tâm TP.HCM.
Nổi tiếng suốt nhiều năm nên Vân Sơn cũng sở hữu không ít tài sản. Anh từng khoe căn biệt thự rộng 1.200 m² ở Mỹ khiến mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ. Đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều tài sản mà Vân Sơn sở hữu.
Ở tuổi 64, Vân Sơn có cuộc sống bình yên bên gia đình. Những ngày rảnh rỗi, anh thường ở nhà tận hưởng thú vui điền viên trong căn biệt thự rộng lớn.
Có sự nghiệp thăng hoa nhưng danh hài này lại rất kín tiếng chuyện đời tư. Trong một lần hiếm hoi, nghệ sĩ Vân Sơn tiết lộ vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng anh trong những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày. Cả hai sinh được 2 cậu con trai, hiện đều đã trưởng thành.
Diễn viên không tiết lộ tên và nghề nghiệp của bạn đời nhưng cho biết cả hai đã kết hôn 35 năm, tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu. Vân Sơn từng dí dỏm nói anh thấy may mắn khi có một "nữ hoàng cai tù xinh đẹp, ngọt ngào".
Vài năm gần đây, Vân Sơn chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân nhiều hơn nhưng cũng không nhiều. Danh hài cho biết, bà xã ít khi nói lời khen ngợi chồng mà thường thể hiện bằng những hành động nhỏ, thể hiện sự ủng hộ anh.
