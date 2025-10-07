Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Nguyên nhân người bị nhiễm âm khí

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến âm khí trong cơ thể bị mất cân bằng, như: Sống ở những có nhiều âm khí, những nơi u ám, lạnh lẽo, ẩm thấp. Thường xuyên tiếp xúc với những người có âm khí nặng. Cơ thể suy nhược, thiếu ngủ, stress, suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, căng thẳng. Ăn uống không điều độ, thiếu chất. Sử dụng quá nhiều chất kích thích.

Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể sẽ làm mất đi tính cân bằng âm dương, gây ra những tác động rất xấu đến sức khỏe và cuộc sống của chúng ta. Tùy theo mức độ nhiễm âm khí mà cơ thể sẽ có những biểu hiện nặng nhẹ khác nhau.

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí

Người bị nhiễm âm khí thường sẽ có những biểu hiện như: Nặng người, đau đầu, tinh thần uể oải, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh. Những dấu hiệu này sẽ tùy theo mức độ cơ thể bị âm khí xâm nhập.

Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.

Tình trạng này có thể kéo dài suốt cả ngày, đặc biệt là những người mắc một số bệnh nền thì khi bị âm khí nặng từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến bệnh càng trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn.

Âm khí từ bên ngoài sau khi xâm nhập vào trong cơ thể con người sẽ xua đuổi dương khí ra ngoài. Âm khí trong người nếu không được hóa giải sẽ gây ra những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của người bị nhiễm âm khí, khiến họ thường có cảm giác sợ ánh nắng mặt trời, hay tới những nơi u ám, thiếu dương khí…

Với những người bị nhiễm âm khí nặng sẽ bị lệch lạc về tư tưởng và khó kiểm soát được bản thân, đôi khi dẫn đến những hành động nguy hiểm.

Cách xả âm khí trong người, tăng dương khí cho cơ thể

Có chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất, thực đơn hàng ngày nên tăng cường kiềm, giảm a xít. Nếu cơ thể đang bị bệnh, mệt mỏi, đau mắt, nhất là đang có u bướu nên hạn chế đến những nơi nhiều âm khí.

Áp dụng thiền mỗi ngày, nên duy trì đều đặn ngày 2 lần sáng và tối. Hoặc đơn giản hơn là ngồi xếp bằng, tịnh tâm và theo dõi hơi thở ra vào trong khoảng 15 - 20 phút.

Trường hợp bắt buộc phải đến những nơi này thì nên lưu ý thực hiện các bước sau: Trước khi đi, hãy uống 1 cốc nước ấm cho thêm gừng và một chút muối biển (dạng hột lớn). Mang theo người lá trầu không, vài nhánh tỏi, hoặc thoa tinh dầu để giảm bớt năng lượng xấu, tránh sự xâm nhập của khí âm.

Sau khi về đến nhà đốt một ít bồ kết đặt ở cửa và bước qua bước lại vài lần. Hoặc có thể ngồi bên một lúc cho ấm người. Nếu không kịp chuẩn bị bạn có thể đốt một đống lửa rồi bước qua bước lại vài lần rồi mới vào nhà.

Kế tiếp nên nấu nước tắm bằng bồ kết, vỏ bưởi, sả, gừng... Lưu ý là không nên tắm lúc tối muộn, nếu trời đã tối bạn chỉ lau người bằng nước gừng, rượu gừng hoặc địa liền. Tiếp theo bạn dùng máy sấy tóc sấy ấm toàn thân, nhớ sấy kỹ phần đầu và gáy, sấy dọc theo sống lưng.

Vận động và tập luyện thể dục thường xuyên, đặc biệt nếu có thời gian bạn hãy học các môn như khí công, yoga, thái cực quyền, dịch cân kinh, dưỡng sinh... để bổ sung dương khí. Không được để tay chân lạnh, cảm giác sợ lạnh kéo dài. Bởi đây là những dấu hiệu bảo hiệu cơ thể đang dần mất dương khí.

Thường xuyên xông nhà hoặc lau nhà bằng bồ kết, quế, sả, nước gừng, không để căn nhà quá tối tăm, thiếu ánh sáng. Chú ý nên vệ sinh nhà tắm, nhà bếp, nhà kho, tầng hầm thường xuyên.

Cách trừ âm khí trong người bằng cách thường xuyên vận động, luyện tập thể dục.

Rèn luyện lối sống, tư duy và suy nghĩ tích cực, làm các việc thiện, tránh đọc và nghe những thông tin tiêu cực. Nên tiếp xúc với những người có dương khí mạnh.

Luôn giữ cơ thể sạch sẽ, ấm áp, nhất là giữ ấm bàn chân. Có thể ngâm chân với nước muối hoặc thảo dược trước khi đi ngủ. Luôn lắng nghe cơ thể mình để phát hiện ra những thay đổi dù là nhỏ nhất.

Mỗi ngày dành ra vài phút để nhìn lại bản thân và hành động của mình, từ đó phát hiện ra những lỗi lầm và sửa đổi để hoàn thiện bản thân. Khi bạn có nội tâm lương thiện, bạn sẽ tạo ra được những năng lượng dương bảo hộ cho bạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.