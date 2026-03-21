Nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận
GĐXH - Tùy vào giai đoạn bệnh, các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân lên thực đơn phù hợp. Tuy nhiên, cần nắm rõ nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận như sau.
Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể
Người bị suy thận nên cân đối để có những bữa ăn đầy đủ năng lượng. Không nên ăn quá nhiều để tránh gây áp lực cho thận. Trong quá trình ăn uống thì cần ăn chậm, nhai kỹ.
Trước khi chế biến, người bệnh nên xem thông tin dinh dưỡng trên bao bì thực phẩm và cân đo lượng thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe. Có thể tham khảo các chuyên gia dinh dưỡng để có được lời khuyên chi tiết và chính xác.
Giảm muối
Khi bạn ăn quá nhiều muối, thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn. Vì thế, bệnh suy thận có thể tiến triển nhanh chóng hơn. Do đó, ăn nhạt hơn cũng chính là cách người bệnh bảo vệ sức khỏe của mình.
Bạn có thể thay muối bằng các loại gia vị khác lành mạnh hơn, tăng cường ăn các loại rau củ tươi. Đồng thời hạn chế ăn những loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp, rau dưa muối, cá khô...
Hạn chế bổ sung phốt pho và canxi
Đây đều là những khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, với những trường hợp bị suy thận, bổ sung quá nhiều những khoáng chất này khiến chúng dư thừa và tích tụ nhiều trong máu gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như cường giáp, xơ vữa mạch máu, loãng xương…
Giảm lượng Kali hấp thụ
Người mắc bệnh suy thận cần đảm bảo cân bằng lượng kali trong máu. Nếu bổ sung quá nhiều Kali, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm. Đối với những trường hợp suy thận độ 3 và 4, người bệnh còn được chỉ định một số loại thuốc giúp đào thải bớt lượng kali ra ngoài.
Một số thực phẩm chứa ít Kali mà bệnh nhân có thể bổ sung như táo, việt quất, súp lơ, rau chân vịt, khoai tây...
Uống đủ nước
Người mắc bệnh suy thận chỉ nên uống đủ nước. Nếu uống quá nhiều nước, thận sẽ chịu thêm áp lực để thải chất lỏng ra bên ngoài dẫn đến khó kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ suy tim. Bên cạnh đó, bệnh nhân suy thận uống nhiều nước có thể khiến cho nước tích tụ quanh phổi và gây khó thở.
Các bác sĩ sẽ chỉ định cụ thể về lượng nước cần cắt giảm mỗi ngày đối với từng bệnh nhân cụ thể dựa trên giai đoạn và phương pháp điều trị bệnh.
Người bệnh nên uống nước theo ngụm để dễ dàng kiểm soát lượng nước dung nạp vào cơ thể và hạn chế ăn những dạng thực phẩm lỏng như kem, súp, cháo, thạch...
Protein
Lượng đạm cần cắt giảm sẽ dựa theo số lần lọc máu. Tần suất chạy thận tăng thì sẽ cần giảm nhiều đạm hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu đạm cũng phụ thuộc vào trọng lượng của cơ thể.
Chất béo
Nếu cơ thể tiêu thụ quá nhiều chất béo từ những thực phẩm có chứa dầu mỡ, đồ ăn chiên xào... thì có thể gây áp lực lớn cho thận, khiến tình trạng suy thận càng nghiêm trọng hơn. Có thể ăn những chất béo lành mạnh như dầu oliu...
Gợi ý thực đơn phù hợp với bệnh nhân suy thận
Bệnh nhân suy thận nặng khoảng 60kg và chưa lọc thận, nên bổ sung khoảng 2100 calo mỗi ngày, protein 10%, tinh bột 65% và lipid 25%,. Bệnh nhân có thể tham khảo thực đơn sau:
Bữa sáng: Có thể ăn miến nấu thịt heo. Trong đó gồm 60g miến và 50 g thịt heo.
Bữa trưa: Một bát cơm gạo tẻ (nấu từ 50g gạo). Gà kho gừng: 50g gà và 2g gừng.
Canh cải xanh: Trong đó cải xanh 50g. 5ml dầu ăn, ít hơn 3g muối. Táo 150g. 100ml nước.
Bữa phụ: Có thể ăn khoảng 100g xoài.
Bữa tối: Súp bí đỏ được nấu từ 100g bí đỏ.
Suy thận cần được kiểm soát tốt. Ngoài việc điều trị bằng thuốc và các phương pháp do bác sĩ chỉ định, chế độ dinh dưỡng cho người bị suy thận cũng là một yếu tố không thể bỏ qua.
Những thực phẩm bổ sung sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể người bệnh. Do đó, bệnh nhân nên có chế độ ăn uống phù hợp, giữ cân nặng ổn định, tập luyện nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý để hạn chế biến chứng bệnh.
