Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhất

Thứ bảy, 12:51 18/10/2025
GĐXH - Mùi sầu riêng đặc trưng, có thể ám vào nội thất xe hơi trong thời gian dài nếu bạn mang sầu riêng lên xe. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đỗ xe ngoài nắng và mở tất cả các cửa

Để khử mùi sầu riêng trên xe, hãy tận dụng sức nóng của mặt trời. Đầu tiên, hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ nội thất xe.

Sau đó, đỗ xe ở nơi có nắng và mở tất cả cửa sổ, ánh nắng mặt trời sẽ giúp "nướng" hết những mùi hôi khó chịu trong xe.

Lặp lại quá trình này trong vài ngày, bạn sẽ thấy mùi sầu riêng nhanh chóng "bốc hơi" không còn dấu vết.

Dùng baking soda để khử mùi sầu riêng trên xe hơi

Baking soda là một "phù thủy" khử mùi hiệu quả. Sau khi vệ sinh xe, bạn chỉ cần rắc đều bột baking soda lên ghế, thảm hoặc bất kỳ bề mặt nào còn ám mùi sầu riêng.

Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhất - Ảnh 1.

Mùi sầu riêng đặc trưng, có thể ám vào nội thất xe hơi trong thời gian dài nếu bạn mang sầu riêng lên. xe.

Để nguyên như vậy khoảng 30 phút đến 1 giờ, baking soda sẽ hút hết các phân tử mùi hôi vào trong mình, trả lại cho bạn một không gian trong lành.

Dùng cà phê, lá dứa hoặc vỏ bưởi

Ngoài baking soda, cà phê, lá dứa hoặc vỏ bưởi cũng là những cách khử mùi hiệu quả. Hãy biến xe của bạn thành một spa thơm mát với cà phê, lá dứa hoặc vỏ bưởi. 

Hương thơm tự nhiên từ những nguyên liệu này sẽ giúp "xua tan" mùi sầu riêng khó chịu, mang đến cảm giác thư giãn khi lái xe. Bạn đun sôi lá dứa, đặt cà phê hoặc vỏ bưởi trong xe để tạo hương thơm, át đi mùi khó chịu.

Vệ sinh, khử mùi nội thất, sử dụng chế độ lấy gió ngoài

Trong trường hợp sầu riêng gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trong xe, việc vệ sinh chuyên nghiệp là cần thiết.

Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhất - Ảnh 2.

Trong trường hợp sầu riêng gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trong xe, việc vệ sinh chuyên nghiệp là cần thiết.

Hãy đưa "xế yêu" đến spa để được chăm sóc đặc biệt. Các chuyên gia sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu. Sau đó, hãy mở cửa sổ hoặc bật chế độ lấy gió ngoài để không khí trong lành tràn vào xe.

Than hoạt tính khử mùi

Sử dụng than hoạt tính khử mùi sầu riêng trên xe hơi là cách làm rất hiệu quả. Than hoạt tính còn gọi là than củi hay than hoa đã được xử lý hóa học, giảm thiểu những yếu tố gây hại cho sức khỏe con người.

Đặt hộp khăn giấy trong xe

Sử dụng khăn giấy là cách khử mùi sầu riêng trên xe ô tô hiệu quả. Khăn giấy có độ thấm hút tốt giúp xử lý nhanh chóng các trường hợp thức ăn rơi xuống, vương vãi. Đặc biệt, khăn giấy còn có tác dụng hấp thụ mùi hôi, đồng thời cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhất - Ảnh 3.

Sử dụng khăn giấy là cách khử mùi sầu riêng trên xe ô tô hiệu quả.

Đốt nến thơm

Khi đốt nến thơm, chủ xe nên bỏ lên một cái đĩa sành, đặt vào trong xe và đóng kín cửa xe lại. Tùy theo thể tích bên trong xe mà người sử dụng đốt từ một đến hai hoặc ba cây nến.

Thời gian đốt khoảng nửa ngày và nên hạ cửa kính xuống một vài lần để trao đổi không khí trong xe. Đây là cách khử mùi sầu riêng trên xe ô tô rất hiệu quả mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được.

Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhất - Ảnh 4.

GĐXH - Bể phốt giúp ngăn chặn chất thải rắn, bảo vệ hệ thống thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Việc bố trí bể phốt hợp lý góp phần nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Huyền Trang (T/h)
Tin liên quan

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống

Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống

1 giờ trước

GĐXH - Đeo nhẫn phong thủy không phải chỉ để làm đẹp mà nó còn giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách đeo nhẫn phong thủy để gặp nhiều may mắn.

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

16 giờ trước

GĐXH - Bể phốt giúp ngăn chặn chất thải rắn, bảo vệ hệ thống thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Việc bố trí bể phốt hợp lý góp phần nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
