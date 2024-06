Đề nghị rà soát các tài khoản ngân hàng đáng nghi ngờ

Thuê người lấy số, xếp hàng mua vàng đẩy giá, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc xác minh GĐXH - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi công văn hoả tốc số 4810/NHNN-QLNH đến Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.

Tại Hội nghị "Triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN" về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hoạt động của loại tội phạm mạng nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn ra vô cùng phức tạp, với quy mô lớn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.



Theo ông Dũng, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ deepfake để tiến hành các thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng đã có những hướng dẫn cụ thể cho các khách hàng trong việc đăng ký xác thực sinh học.

Bên cạnh đó, hiện nay, việc áp dụng công nghệ NFC để đọc dữ liệu từ CCCD gắn chip còn gặp nhiều khó khăn do thiết bị của nhiều khách hàng chưa hỗ trợ NFC; các TCTD cũng phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chi phí dịch vụ xác thực, chi phí vận hành,...

Do đó, song song với tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng người dân với mục tiêu nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và bảo vệ quyền lợi người dùng, Phó Thống đốc NHNN đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với NHNN để triển khai có hiệu quả Quyết định 2345/QĐ-NHNN góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng.

Trước đề nghị này, ông Vũ Văn Tấn, - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay thực hiện các thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, tập trung chủ yếu qua phương thức tài khoản ngân hàng gây thiệt hại đến 390 nghìn tỷ năm 2023, tương đương với 3,6% GDP.

Ông Vũ Văn Tấn cũng đề nghị các TCTD đẩy mạnh hoạt động làm sạch dữ liệu theo Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN về phối hợp triển khai Đề án 06 đảm bảo kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng mở TKTT;

Đồng thời rà soát các tài khoản ngân hàng có giao dịch dấu hiệu đáng ngờ, tài khoản Bộ Công an yêu cầu xác minh.

Tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cũng đề nghị các tổ chức tín dụng, trung tâm trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai công nghệ anti-deepfake để chống các đối tượng lừa đảo giả mạo khách hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản, đảm bảo khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan Công an cấp.

Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng quy định, từ ngày 1/7, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền. Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt. Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng/ngày thì xác thực bằng mã Smart/SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.

