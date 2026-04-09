Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ đang bước vào những ngày nóng nhất trong mùa khô, trong khi Trung Bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài.
Nắng nóng ở Trung Bộ do hiệu ứng phơn đang hoạt động mạnh. Sau khi vượt qua sườn Tây của dãy Trường Sơn gió Tây Nam bị mất hết ẩm trở nên khô nóng khi thổi xuống sườn Đông.
Khu vực nóng nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là từ Thanh Hóa trở vào TP Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Cùng với độ ẩm không khí khá thấp còn dưới 40%.
Khu vực phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ thấp hơn dao động từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này đến ngày 14/4.
Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt chỉ xuất hiện cục bộ như phường Lào Cai (Lào Cai), phường Tân Hòa (Phú Thọ) với mức nhiệt 37-38 độ. Đối với phường Thục Phán, phường Hoa Lư mức nhiệt 35 độ. Còn phường Hoàn Kiếm và các nơi khác mức nhiệt từ 33-34 độ.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ. Nắng nóng gay gắt xảy ra ở một số nơi với mức nhiệt 37 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 9/4 đến ngày 10/4:
- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Nam đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
- Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
- Khu vực cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
- Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 10/4 đến ngày 18/4:
- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ khoảng 2-3 ngày cuối nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Bắc nắng nóng có khả năng dịu dần trong 2-3 ngày cuối.
- Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có nắng nóng; từ khoảng ngày 13-14/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khoảng thời kỳ 11-13/3 nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
