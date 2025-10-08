Mới nhất
Điều kiêng kỵ gia chủ nên tránh khi cúng động thổ

Thứ tư, 19:01 08/10/2025
GĐXH - Nhiều gia đình không biết nên thường bỏ qua một số điều sau khiến việc thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Để vạn sự hanh thông, gia chủ cần chú ý một vài lưu ý khi cúng động thổ.

Cách động thổ xây nhà đơn giản

Chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cúng đào móng nhà, động thổ

Khi động thổ, cần phải chọn ngày tháng thích hợp để thực hiện nghi thức quan trọng này. Nếu chọn ngày tuyệt đối không được chọn ngày xung khắc con giáp của người trong nhà.

Nên là những ngày có sao "tốt" chiếu như sao Nhân chuyên hay Trực tinh, Sát cống vào ngày Hoàng đạo, ngày Sinh khí, Lộc mã, Phúc sinh, Giải thần... Tuyệt đối tránh rơi vào ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cẩm, Trùng tang, Trùng phục, còn giờ thì phải là giờ Hoàng đạo.

Điều kiêng kỵ gia chủ nên tránh khi cúng động thổ - Ảnh 1.

Khi động thổ, cần phải chọn ngày tháng thích hợp để thực hiện nghi thức quan trọng này.

Nhiều người cũng cho rằng việc "động thổ" chỉ nên tiến hành vào các ngày: Giáp Tý, Quý Dậu, Mậu Thìn, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tị, Giáp Thân, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý, Giáp Thìn, Quý Sửu.

Sắm lễ cúng động thổ chu toàn

Gia chủ cần sắm sửa lễ vật đầy đủ trước giờ khởi công xây dựng như: Hương hoa, trầu quả, tiền vàng, rượu, thịt, xôi nếp (nên là xôi gấc), gà trống hoa, gạo, muối... Đặt lễ lên mâm lễ được đặt trên bàn cao tại khu đất chuẩn bị xây dựng để làm lễ. Đồng thời dọn dẹp sạch sẽ khu vực dùng để làm lễ cúng động thổ xây nhà.

Tiếp đó cần thắp hương đèn (hương thắp 7 nén) rồi người làm lễ cúng động thổ vái 4 phương (mỗi phương 4 vái). Cuối cùng quay mặt vào mâm lễ đọc văn khấn. Khi tàn hương (cháy khoảng hết 2/3) thì có thể đem tiền vàng đi hoá, rồi rắc muối, gạo bốn phía.

Tiến hành và hoàn tất việc động thổ

Sau đó dùng cuốc, thuổng đào đất ở nơi định khởi công (động thổ) để bắt đầu việc thi công đào móng. Lễ vật sau khi cúng như xôi và gà có thể dùng để thưởng thức trong bữa chính.

Điều kiêng kỵ gia chủ nên tránh khi cúng động thổ - Ảnh 2.

Lễ cúng động thổ xây nhà không chỉ là cách để gia chủ xin phép từ thổ địa, mà còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với các vị thần linh cai quản khu đất.

Điều kiêng kỵ gia chủ nên tránh khi cúng động thổ

Người cúng động thổ (gia chủ) không hợp tuổi làm nhà

Trong trường hợp này, gia chủ nên mượn tuổi người hợp tuổi để đứng lễ. Khi động thổ, người mượn tuổi thay gia chủ thực hiện nghi lễ khấn và động thổ. Tất nhiên lúc này gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên. Sau khi hoàn tất công việc động thổ mới trở về.

Nếu là nhà cao tầng, các kỳ đổ mái tầng một, tầng hai... và tầng cuối cùng, người mượn tuổi phải tiếp tục thực hiện nghi lễ cúng khấn. Lúc cúng khấn gia chủ vẫn phải lánh mặt.

Động thổ khi chưa xin phép/khai lễ

Theo quan niệm dân gian, nếu chưa xin phép mà động thổ dễ khiến công trình xây dựng không được suôn sẻ, trì trệ. Dân gian có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chính vì vậy, nếu bạn làm việc lớn, trọng đại thì không nên làm qua loa, cẩu thả.

Không chuẩn bị mâm lễ đầy đủ, cẩn thận

Việc chuẩn bị mâm lễ một cách sơ sài, thiếu chu đáo không chỉ khiến nghi lễ trở nên kém trang nghiêm, mà còn dễ tạo cảm giác bất an cho chính gia chủ. 

Khi bản thân cảm thấy thiếu sự thành tâm, điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào sự suôn sẻ của quá trình xây dựng, đồng thời làm giảm giá trị của lễ cúng động thổ. Vì vậy, mâm lễ cúng vẫn cần được sắp xếp đầy đủ, gọn gàng và thể hiện sự kính trọng với thần linh.

Điều kiêng kỵ gia chủ nên tránh khi cúng động thổ - Ảnh 3.

Cúng động thổ xây nhà giúp gia chủ an tâm hơn trong quá trình xây dựng.

Ăn nói, hành động bất kính khi hành lễ

Việc cúng động thổ xây nhà được xem là một trong những nghi lễ linh thiêng để báo cáo với các vị thần linh về việc xây dựng và cầu mong được phù hộ. Chính vì vậy khi làm lễ, người thực hiện cúng bái và gia chủ cần nói năng lễ độ, tránh việc đùa cợt, thiếu nghiêm túc.

Làm sứt bể, rơi vỡ đồ vật

Việc làm bể, vỡ đồ vật khi làm lễ động thổ thường được xem là điềm không may. Nhiều gia đình khi chuẩn bị lễ vật cúng động thổ (cúng đào móng nhà) rất kỵ điều này. Chính vì vậy luôn phải sắp xếp thật khéo và cẩn thận để không đổ vỡ bất kỳ vật phẩm nào.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.

Huyền Trang (T/h)
