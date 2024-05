Đình chỉ lưu hành, thu hồi để tiêu hủy 8 sản phẩm nước hoa của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr

Dừng đấu thầu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thay thế phương án bình ổn giá thị trường vàng khác GĐXH - Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ quyết định dừng đấu thầu vàng miếng SJC dự kiến từ ngày 03/6 và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, sản phẩm nước hoa Roja Parfums Amber Aoud Parfum, số công bố: 143753/21/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 25/2/2021;



Nước hoa Roja Parfums Diaghilev Parfum, số công bố: 143816/21/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 25/2/2021;

Nước hoa Histoires De Parfums Ceci N'est Pas Un Flacon Bleu – This Is Not A Blue Bottle 1/.6 Eau De Parfum, số công bố: 154249/21/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 21/7/2021;

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy 8 sản phẩm mỹ phẩm là nước hoa do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr đứng tên công bố, chịu trách nhiệm trên thị trường.

Nước hoa Histoires de Parfums 1740 Eau de Parfum, số công bố: 154325/21/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 21/7/2021;

Nước hoa Histoires de Parfums 1804 Eau de Parfum, số công bố: 154326/21/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 21/7/2021;

Nước hoa Liquides Imaginaires Navis Eau De Parfum, số công bố: 170088/22/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 17/5/2022;

Nước hoa Liquides Imaginaires Bello Rabelo Eau de Parfum, số công bố: 170091/22/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 17/5/2022;

Nước hoa Liquides Imaginaires Ile Pourpre Eau de Parfum, số công bố: 170096/22/CBMP-QLD, tiếp nhận ngày 17/5/2022.

Theo Cục Quản lý Dược, do thành phần công thức của các sản phẩm trên ghi trên nhãn không đúng với phiếu công bố sản phẩm nên buộc phải đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, để thu hồi, tiêu hủy.

Cục này cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng 8 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Đồng thời, tiến hành thu hồi và tiêu hủy 08 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr có trách nhiệm phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 08 sản phẩm nêu trên;

Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/6/2024.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr hiện có địa chỉ tại số 30/9C Đường số 19, Khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

