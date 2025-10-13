DJ Ngân 98 vừa bị bắt: Tai tiếng bậc nhất showbiz, scandal dày đặc
Ngân 98 - hot girl vừa bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - hành nghề DJ, được khán giả biết đến rộng rãi là bạn gái nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang.
Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị công an triệu tập là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - DJ Ngân 98 bị bắt vì bán hàng giả thu lợi nhuận khủng. Ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 cũng được công an triệu tập để làm rõ vai trò trong đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu.
Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngàyGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Á hậu Ngọc Hằng sau 5 năm ăn chay trường luôn cảm nhận bản thân khỏe đẹp hơn, tính cách điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo.
Khán giả đòi bỏ phim 'Cách em 1 milimet' vì điều này, nữ chính nói gì?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền sau "Chúng ta của 8 năm sau" đã dừng lại sự nghiệp để tập trung cho gia đình. Mới đây, cô xuất hiện trên phim giờ vàng sóng VTV và gây nhiều tranh cãi với khán giả.
Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.
Con trai NSND Xuân Bắc khoe bạn gáiGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Khánh Minh mới đây đã khiến MXH bất ngờ khi khoe hình ảnh bạn gái trên trang cá nhân. Điều đặc biệt, NSND Xuân Bắc cũng chụp ảnh cùng đôi trẻ.
MC 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu gợi cảm, tinh tếGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - MC Khánh Vy của "Đường lên đỉnh Olympia" khiến nhiều chị em hâm mộ không chỉ bởi tài năng mà còn ở gu thời trang vừa trẻ trung và tinh tế.
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội cao 1m84 giành Quán quân 'Vietnam’s Next Top Model 2025'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mai Hoa với chiều cao cao 1,84m và phong độ ổn định cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp đã xuất sắc giành Quán quân "Vietnam’s Next Top Model 2025".
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Em gái út MC Trấn Thành được bạn diễn tặng nhẫn vàngGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Thuận Nguyễn tặng nhẫn cho Uyển Ân trên sân khấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm DuyCâu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
Nhạc sĩ Trần Tiến là một trong bốn cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam được vinh danh tại đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ông xúc động khi nhắc kỷ niệm những ngày còn là ca sĩ nghèo, bôn ba từ Bắc chí Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.