DJ Ngân 98 vừa bị bắt: Tai tiếng bậc nhất showbiz, scandal dày đặc

Trong chuyện tình cảm, và Ngân 98 cũng là cặp đôi tai tiếng. Họ từng bị chỉ trích khi có cử chỉ thân mật quá mức, thậm chí là dung tục khi livestream trước hàng nghìn khán giả. Hai người cũng gây ngán ngẩm khi thỉnh thoảng công bố chia tay, tố cáo đối phương thậm tệ, sau vài ngày lại hàn gắn "như chưa từng có cuộc chia ly". Sau vài lần như vậy, khán giả không còn quan tâm, tin rằng hai người tạo scandal đánh bóng tên tuổi.