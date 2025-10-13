Mới nhất
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Thứ hai, 09:54 13/10/2025
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.


Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ được lên sóng tối nay (ngày 13/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) hài lòng vì Linh (Lan Phương) nói mọi việc đã được triển khai theo chỉ đạo của mình, cả hai tâm đầu ý hợp và mọi thứ diễn ra đều thuận lợi, nhất là sự chủ động của Linh.

Linh bày tỏ sự phấn khích khi nghĩ tới ngày khai mạc với sân khấu biến đổi thị giác mãn nhãn người xem, không gian biến đổi thị giác. Nhìn Linh say mê nói về ngày khai mạc ấn tượng, Đăng củng cảm thấy rất vui. "Làm việc với đối tác mê nghệ thuật thích thật" - Đăng tươi cười nói sau khi bắt tay Linh.

Phương Oanh hứng chịu cơn nóng giận vô cớ của chồng trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 1.

Đăng tỏ ra vui vẻ khi nữ đối tác Linh luôn ủng hộ và triển khai mọi việc như ý muốn.

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) nhắc chồng phải tính kỹ việc thực hiện ý tưởng làm sân khấu mới bởi chi phi sẽ đội lên cao, việc thi công phức tạp trong khi công ty lại không đủ người. Mỹ Anh ngạc nhiên hơn khi Đăng thông báo đã tiến hành làm sân khấu tại Quảng Ninh và bên đối tác đã chi trả trước.

Mỹ Anh lo ngại việc triển khai như vậy là hơi nhanh, đồng thời phân tích cho chồng mọi yếu tố rủi ro khi làm sân khấu trên bãi biển trên nền cát rất nguy hiểm, nhỡ mưa gió là khó biểu diễn được. Đồng thời nói Đăng nên chậm lại một nhịp, bàn bạc kỹ để tính toán thật kỹ. Đăng khó chịu ra mặt, khẳng định đã tính toán hết mọi yếu tố kể cả mưa gió thì mọi thứ vẫn "nét căng". 

Đồng thời, Đăng thể hiện rõ thái độ với vợ "thôi em bớt nhưng đi" và cho rằng Mỹ Anh chỉ ngồi nhà mà nghĩ tới các rủi ro mà lôi ra bắt bẻ. "Tốt nhất là dẹp chương trình đừng có làm nữa" - Đăng tỏ ra mệt mỏi trước sự can ngăn của vợ.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng - Ảnh 2.

Đăng tỏ ra khó chịu khi Mỹ Anh liên tục nhắc nhở cẩn thận với chương trình sự kiện sắp tới.

"Một chương trình 8 điểm nhưng đảm bảo được an toàn còn hơn chương trình 9, 10 điểm nhưng nguy hiểm. Khoảng cách từ 10 về mo rất mong manh. Anh không thấy Lợi Hà rút là một thử thách với mình à?" - Mỹ Anh đặt ra lo lắng với chồng. 

Tuy nhiên, Đăng không phản bác lại lo lắng của vợ bởi khó khăn cũng đã từng trải qua. Nhưng lần này Đăng lại coi thử thách là cơ hội để chứng minh năng lực với đối tác và không phải lúc nào cũng gặp cơ hội "được người khác sẵn sàng bỏ tiền ra cho mình chơi với nghề" nên muốn Mỹ Anh ủng hộ mình.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng - Ảnh 3.

Bà Xuân chủ nhà trọ khuyên Kim Ngân chia tay "Tổng tài" Trường.

Trong khi đó, bà Xuân (Tú Oanh) chủ nhà đã quyết định lên nhà gặp Kim Ngân (Việt Hoa) để khuyên cô nên bỏ Trường (Denis Đặng) với hàng loạt lý do chứng minh người yêu mới của cô rất tệ. Bà Xuân nói không chỉ có mình mà cả bố của Mỹ Anh đều thấy Trường không phải người tử tế. Bà Xuân khuyên Kim Ngân bỏ càng sớm càng tốt.

Kim Ngân tỏ ra bất ngờ, cho rằng sự hiểu lầm ở lần gặp đầu tiên khiến bà Xuân không vui vẻ, lấy đó làm lý do để khuyên nhủ chia tay. Nhưng bà Xuân quả quyết, đó không phải là khúc mắc giữa hai người, mà là thái độ khinh khỉnh, mắt gườm gườm của Trường khiến mọi người khó chịu và khuyên thật lòng Kim Ngân nên dừng lại.

Tập 28 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 13/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

T.Hằng (th)
