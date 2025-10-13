Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ được lên sóng tối nay (ngày 13/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) hài lòng vì Linh (Lan Phương) nói mọi việc đã được triển khai theo chỉ đạo của mình, cả hai tâm đầu ý hợp và mọi thứ diễn ra đều thuận lợi, nhất là sự chủ động của Linh.
Linh bày tỏ sự phấn khích khi nghĩ tới ngày khai mạc với sân khấu biến đổi thị giác mãn nhãn người xem, không gian biến đổi thị giác. Nhìn Linh say mê nói về ngày khai mạc ấn tượng, Đăng củng cảm thấy rất vui. "Làm việc với đối tác mê nghệ thuật thích thật" - Đăng tươi cười nói sau khi bắt tay Linh.
Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) nhắc chồng phải tính kỹ việc thực hiện ý tưởng làm sân khấu mới bởi chi phi sẽ đội lên cao, việc thi công phức tạp trong khi công ty lại không đủ người. Mỹ Anh ngạc nhiên hơn khi Đăng thông báo đã tiến hành làm sân khấu tại Quảng Ninh và bên đối tác đã chi trả trước.
Mỹ Anh lo ngại việc triển khai như vậy là hơi nhanh, đồng thời phân tích cho chồng mọi yếu tố rủi ro khi làm sân khấu trên bãi biển trên nền cát rất nguy hiểm, nhỡ mưa gió là khó biểu diễn được. Đồng thời nói Đăng nên chậm lại một nhịp, bàn bạc kỹ để tính toán thật kỹ. Đăng khó chịu ra mặt, khẳng định đã tính toán hết mọi yếu tố kể cả mưa gió thì mọi thứ vẫn "nét căng".
Đồng thời, Đăng thể hiện rõ thái độ với vợ "thôi em bớt nhưng đi" và cho rằng Mỹ Anh chỉ ngồi nhà mà nghĩ tới các rủi ro mà lôi ra bắt bẻ. "Tốt nhất là dẹp chương trình đừng có làm nữa" - Đăng tỏ ra mệt mỏi trước sự can ngăn của vợ.
"Một chương trình 8 điểm nhưng đảm bảo được an toàn còn hơn chương trình 9, 10 điểm nhưng nguy hiểm. Khoảng cách từ 10 về mo rất mong manh. Anh không thấy Lợi Hà rút là một thử thách với mình à?" - Mỹ Anh đặt ra lo lắng với chồng.
Tuy nhiên, Đăng không phản bác lại lo lắng của vợ bởi khó khăn cũng đã từng trải qua. Nhưng lần này Đăng lại coi thử thách là cơ hội để chứng minh năng lực với đối tác và không phải lúc nào cũng gặp cơ hội "được người khác sẵn sàng bỏ tiền ra cho mình chơi với nghề" nên muốn Mỹ Anh ủng hộ mình.
Trong khi đó, bà Xuân (Tú Oanh) chủ nhà đã quyết định lên nhà gặp Kim Ngân (Việt Hoa) để khuyên cô nên bỏ Trường (Denis Đặng) với hàng loạt lý do chứng minh người yêu mới của cô rất tệ. Bà Xuân nói không chỉ có mình mà cả bố của Mỹ Anh đều thấy Trường không phải người tử tế. Bà Xuân khuyên Kim Ngân bỏ càng sớm càng tốt.
Kim Ngân tỏ ra bất ngờ, cho rằng sự hiểu lầm ở lần gặp đầu tiên khiến bà Xuân không vui vẻ, lấy đó làm lý do để khuyên nhủ chia tay. Nhưng bà Xuân quả quyết, đó không phải là khúc mắc giữa hai người, mà là thái độ khinh khỉnh, mắt gườm gườm của Trường khiến mọi người khó chịu và khuyên thật lòng Kim Ngân nên dừng lại.
Tập 28 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 13/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắtXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.
Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hậnXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn một lần nói hết bao nỗi ấm ức trong lòng trước khi thường trú Tây Nguyên, Trúc Lam khóc vì ân hận nhưng không giữ chồng ở lại.
Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sảnXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt khiến Bằng và nhiều người liên quan phải lo lắng, tìm cách "phủi tay" và tẩu tán tài sản.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.