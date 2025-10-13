Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội cao 1m84 giành Quán quân 'Vietnam’s Next Top Model 2025'

Tối 12/10, đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 với sự góp mặt của 4 thí sinh đã khép lại với chiến thắng thuộc về Lại Mai Hoa - thí sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội, gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Danh hiệu Á quân được trao cho Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng.

Đêm thi được chia thành hai phần: Catwalk và chụp ảnh trực tiếp trên sân khấu. Trong phần trình diễn đầu tiên, bốn thí sinh thể hiện khả năng làm chủ sân khấu qua từng sải bước. Mai Hoa gây ấn tượng với phong thái chắc chắn và kỹ năng catwalk vững vàng.

Top 4 thí sinh trong đêm chung kết. Ảnh VTV

Ở phần thi photoshoot, các cô gái hóa thân thành những “đóa hồng” trên sân khấu được thiết kế với hiệu ứng phản chiếu và bục cao. Mai Hoa tiếp tục khẳng định phong độ ổn định khi thể hiện khả năng kiểm soát ánh mắt và tạo dáng chuyên nghiệp.

Kết quả cuối cùng được công bố: Lại Mai Hoa là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025. Ba thí sinh còn lại gồm Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng đồng giải Á quân. Khoảnh khắc được xướng tên là quán quân, Mai Hoa bật khóc, khép lại hành trình trưởng thành và bứt phá tại chương trình.

Thí sinh Mai Hoa cao 1,84m trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. Ảnh VTV

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, cao 1,84 m với số đo 83-65-96 cm. Mai Hoa hiện là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mai Hoa có sự khởi đầu thuận lợi khi thắng cuộc thi Vietnam’s Next Top Model Online và bước thẳng vào Top15.



Trong các tập đã được phát sóng, Mai Hoa tỏ ra là ứng cử viên hài hòa với nhiều tiêu chí trong đó nổi bật là chiều cao 1,84m và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị.

Mai Hoa nổi bật với chiều cao 1,84m và phong độ duy trì ổn định. Ảnh VTV

Trước khi trở thành quán quân, Mai Hoa từng giành chiến thắng 2 tập ở cuộc thi. Cụ thể, ở tập 5, khi Mai Hoa giành chiến thắng trong thử thách “Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới” - thực hiện video giới thiệu vẻ đẹp Thủ đô và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Trong tập 8, nhờ khả năng tạo dáng linh hoạt, Mai Hoa có màn kết hợp ăn ý với bạn diễn trong thử thách khiêu vũ, qua đó giành về chiến thắng thứ 2.



Theo Ban tổ chức, danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9 giúp Mai Hoa nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, cùng cơ hội trình diễn tại các Tuần lễ Thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Ý và xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang danh tiếng.

