Lịch cúp điện Đồng Tháp từ 14–19/10: Nhiều khu vực mất điện tới 10 tiếng mỗi ngày
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 14-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 14-19/10/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Khách hàng Xí nghiệp chế biến lương thực 2 (Trạm biến áp Lương thực 9), Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Khách hàng Xí nghiệp chế biến lương thực 2 (Trạm biến áp Xí nghiệp chế biến Lương thực Cao Lãnh 1), Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
08:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Tắc Thầy Cai, Tổ 4, tổ 5, tổ 13, tổ 14, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 14/10/2025
17:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Tắc Thầy Cai, Tổ 4, tổ 5, tổ 13, tổ 14, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
KH Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (Vùng nuôi Tân Thuận Đông), khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần đường Nguyễn Hương, tổ 57, tổ 58, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
KH Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền (Trạm cấp nước Trần Quốc Toản), Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
KH Công Ty TNHH Soletech, Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
KH Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền (Trạm cấp nước Cầu Đúc), đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Rạch Cái Sơn, tổ 30, khóm Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Cái Tôm, tổ 23, tổ 24, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu dân cư Hòa An – Phường 4, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hữu Trang, Trần Tế Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thái Học, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Thị Lựu, Trần Thị Nhượng, Trần Thị Thu, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Văn Kén, Phạm Hữu Lầu, Trần Hữu Trang, Phùng Hưng, Rạch Xếp Lá, Cái Sâu, Rạch Ba Khía, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần Quốc Lộ 30 (Bên phải từ Chùa Hoa Lâm đến Khu công nghiệp Trần Quốc Toản), khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Kinh Cùn, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:30:00 ngày 15/10/2025
Đường Lê Văn Liêm, khu dân cư phường 3, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Đường Phạm Hữu Lầu, một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ điểm giao đường Nguyễn Tất Thành đến Ca phê Như Ý), một phần đường Hùng Vương (từ điểm giao đường Phạm Hữu Lầu đến Đảng ủy phường), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Khu vực trại cưa Thanh Lâm, đường Quốc lộ 80, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ điểm giao đường Nguyễn Tất Thành đến Cửa hàng xe máy Thanh Nhã), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Khu vực cơ sở thuộc TBA Gia Cầm, đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
14:30:00 ngày 16/10/2025
Khu vực cơ sở thuộc TBA Bánh mì Năm Tre, rạch Kinh Cùng, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 16/10/2025
15:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Kinh 85, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Toàn bộ khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Cầu Trảng Muống, xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Hữu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Ranh Trong đến cuối Rạch Mương Ranh Trong, xã Tân Nhuận Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Thiên đến cuối ngọn Rạch Bà Thiên, xã Tân Nhuận Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
10:00:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Hải Đăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Hạnh Phước 6
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
15:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 3, Phan Phú Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Bé Ba 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Rạch Dầu đến ngọn Rạch Gia)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:30:00 ngày 16/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc xã Lai Vung, một phần ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa (Khu vực gần cầu Cái Sơn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực CDC Long Hậu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Hồng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần khu vực xã Tháp Mười và Thanh Mỹ (dọc theo 2 bờ Kênh Ngàn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực xã Ba Sao
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Khách sạn Mỹ An, xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Bơm Gò Còng B, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Bơm Chùa Bà Năm số 2, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Bơm Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
14:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Bơm Phước Thành, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: Bơm Đông Mỹ Phước 2, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần khu vực khóm 1, khóm An Lạc, khóm An Nghiệp, khóm Nguyễn Cử, khóm Thanh Tiến, phường Mỹ Trà (khu vực từ Cầu Trắng đến Nhà Thờ Nhị Mỹ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (Đường Tràm Dơi đến CDC Mỹ Thọ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực Xẻo Muồng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (khu vực chợ Tân Hội Trung)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực Ủy ban xã Mỹ Long Cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Khu vực Rạch Vượt và từ Cầu Bờ Cao đến Cầu Rạch Vượt, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Khu vực Rạch Kinh Tắc, Rạch Xã Xoài, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Khu vực Chợ Mới Mương Điều, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
10:00:00 ngày 15/10/2025
Khu vực Cầu Xáng Nhỏ, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Khu vực Ngọn Xáng Nhỏ, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khu vực Cầu Năm Đen, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Khu vực Cầu Xẻo Sung, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm Trung tâm Y tế Dự phòng Vĩnh Thạnh, Điện máy Xanh, Bách Hóa Xanh Vĩnh Thạnh, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Khu vực Ngọn Cái Bường, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
14:30:00 ngày 16/10/2025
Khu vực Chòm Dừa, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng (xã Mỹ An Hưng A cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
08:30:00 ngày 17/10/2025
Khu dân cư Ngã Tháp, xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
10:00:00 ngày 17/10/2025
Rạch Ngã Tháp từ Cống Bảy Ép đến Cống Thái Thuận, xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Rạch Ngã Tháp từ Cầu Ngã Tháp Trung đến Cầu Bảy Láy, xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Trạm bơm Bảy Láy, xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
19:00:00 ngày 19/10/2025
Quốc lộ 80 (từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Phà Vàm Cống), Quốc lộ 54 (từ Ngã Ba Vàm Cống đến Cầu Vàm Xếp), Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Khu dân cư Chùa Bà Hai, Chợ Lấp Vò, Trung tâm Hành chính – Thương mại Lấp Vò, Khu dân cư Bắc Sông Xáng Lấp Vò, Tỉnh lộ 852B (từ Cầu Vượt Quốc lộ N2B đến Cống Vĩnh Thuận), Khu nhà máy I.DI. Trisedco, Rạch Cái Sứt, Rạch Mương Khai, Khu nhà máy Hiệp Thanh, Ngọc Đồng (ấp An Ninh, xã Lai Vung)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần xã Bình Thành và xã Thanh Bình (Cầu Cái Tre – Cầu Ranh, Cầu Tân Mỹ – UB Bình Tấn cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 14/10/2025
07:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần xã Tân Thạnh và xã Thanh Bình (kênh Kháng Chiến, kênh Thống Nhất)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 14/10/2025
17:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần xã Tân Thạnh và xã Thanh Bình (kênh Kháng Chiến, kênh Thống Nhất)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (Chợ Thanh Bình, đoạn từ Ngân hàng Liên Việt đến Viettel Store)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
15:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (Trần Phủ và Hàng Xoài)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (Kênh Cái Nổ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (Dệt may Đại Nam)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (Công ty thủy sản Á Châu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng Kho Bạc Nhà Nước Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng BHXH Huyện Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Tân Thạnh và xã An Long (Cầu An Phong – gần UB xã Tân Thạnh, gồm Cty Hai Nắm, Phụng Nguyên, Song Phát)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
07:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã An Long (Ranh Phú Ninh – An Phong cũ đến Bến đò cụm dân cư An Phong)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/10/2025
17:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã An Long (Ranh Phú Ninh – An Phong cũ đến Bến đò cụm dân cư An Phong)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
07:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh (Chi Cục Thuế Thanh Bình – UB xã Tân Thạnh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/10/2025
17:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh (Chi Cục Thuế Thanh Bình – UB xã Tân Thạnh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 16/10/2025
07:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Tân Thạnh và xã An Long (Cầu An Phong – UB xã Phú Lợi cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/10/2025
17:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Tân Thạnh và xã An Long (Cầu An Phong – UB xã Phú Lợi cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/10/2025
06:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (Cầu Đốc Vàng Thượng – Dinh Ông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (Cầu Đốc Vàng Thượng – Dinh Ông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Khách hàng NM Nước Đá Thanh Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/10/2025
13:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (UBND xã Tân Thạnh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 4, xã Bình Thành (Kênh Mũi Tàu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 4, xã Bình Thành (Kênh Mũi Tàu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 3, xã Bình Thành (Trạm bơm Kênh Bình Thành 4)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng XX Nguyễn Thành Ngây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng TTTS Hùng Cá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng Công ty Thủy Sản Số 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm Bơm Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (Chợ Bình Thành – đối diện Bách Hóa Xanh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
10:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ) (Khu vực từ trạm bơm Đường Nước Bà Diệu đến trạm bơm Hợp Tác Xã Phú Bình 4).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/10/2025
12:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ) (Khu vực từ trạm bơm Trần Văn Trung đến trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Lê Văn Minh).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/10/2025
07:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến giáp ranh xã An Long (xã An Phong cũ)). (Khu vực từ Cầu Kinh Tế đến giáp Kênh Phèn).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 15/10/2025
17:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến giáp ranh xã An Long (xã An Phong cũ)). (Khu vực từ Cầu Kinh Tế đến giáp Kênh Phèn).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Áo cưới Do Do). (Khu vực từ đầu Tuyến Dân Cư 2 tháng 9 đến trạm bơm Đinh Văn Được). (Khu vực từ nhà ông Lương Văn Lợi đến trạm bơm Hợp Tác Xã Tân Phát 2).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Phạm Thanh Hải 1 đến nhà bà Trương Thị Hồng).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Mất điện một phần phường Thường Lạc, khu vực từ VLXD Thanh Thúy dọc lộ dal đến doi Phật Bà Quan Âm.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
