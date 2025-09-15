Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh 2k4 đến từ Đắk Lắk vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2025. Ở đời thực, cô gái trẻ có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 (cm). Cô đang học thạc sĩ ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Văn Hiến.

Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và các giải phụ: Top 5 Miss Fashion Miss Grand, top 5 Grand Voice Miss Grand Vietnam 2024.

Không chỉ với thành tích nhan sắc, Tân Hoa hậu Yến Nhi còn gây chú ý với xuất thân đặc biệt. Nàng hậu sinh năm 2004 trong gia đình có 3 anh chị em, bố làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Từ khi Yến Nhi vào đại học, mẹ cô theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền lo học phí cho con.

Bố mẹ Yến Nhi nghỉ làm 2 ngày để đến TP.HCM cổ vũ con gái.

Được biết, bố mẹ Yến Nhi nghỉ làm hai ngày đến TP.HCM để ủng hộ con gái thi chung kết. Yến Nhi đăng quang hoa hậu là niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Chia sẻ với truyền thông sau đêm chung kết, ông Nguyễn Văn Hiền - bố của Hoa hậu Yến Nhi cho biết do hoàn cảnh gia đình nên chỉ cho con tiền học phí, còn tiền trọ và chi phí sinh hoạt, Yến Nhi đi làm thêm để chi trả.

Mẹ của Yến Nhi tiết lộ, con gái ước mơ làm hoa hậu từ nhỏ và bảo lớn lên sẽ thi hoa hậu. "Chúng tôi không nghĩ con đăng quang hoa hậu để mình được đổi đời, ăn ở không, chưa bao giờ có chuyện đó. Giờ chúng tôi vẫn đi làm hồ để lo cho đứa con út vào đại học", mẹ Tân Hoa hậu bộc bạch.

Bố mẹ Tân Hoa hậu Yến Nhi.

Cha mẹ của Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ sau đêm chung kết.

Với việc đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi sẽ tham dự Miss Grand International 2025 tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Cô khẳng định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc trở thành một hoa hậu xinh đẹp mà còn muốn thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 chia sẻ khát vọng trở thành đại sứ du lịch, sử dụng vai trò của mình để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt những người có hoàn cảnh tương tự. Cô muốn chứng minh rằng xuất thân khó khăn không phải là rào cản để vươn lên và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.

Một số hình ảnh ấn tượng của Hoa hậu Yến Nhi: