Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm

Thứ hai, 13:30 15/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ chinh phục BGK bằng nhan sắc nổi bật, ứng xử thuyết phục, Tân Hoa hậu Yến Nhi còn gây bất ngờ với hoàn cảnh gia đình: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 1.Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao?

GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh 2k4 đến từ Đắk Lắk vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2025. Ở đời thực, cô gái trẻ có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 (cm). Cô đang học thạc sĩ ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Văn Hiến. 

Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và các giải phụ: Top 5 Miss Fashion Miss Grand, top 5 Grand Voice Miss Grand Vietnam 2024.

Không chỉ với thành tích nhan sắc, Tân Hoa hậu Yến Nhi còn gây chú ý với xuất thân đặc biệt. Nàng hậu sinh năm 2004 trong gia đình có 3 anh chị em, bố làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Từ khi Yến Nhi vào đại học, mẹ cô theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền lo học phí cho con.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 2.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 3.

Bố mẹ Yến Nhi nghỉ làm 2 ngày để đến TP.HCM cổ vũ con gái.

Được biết, bố mẹ Yến Nhi nghỉ làm hai ngày đến TP.HCM để ủng hộ con gái thi chung kết. Yến Nhi đăng quang hoa hậu là niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Chia sẻ với truyền thông sau đêm chung kết, ông Nguyễn Văn Hiền - bố của Hoa hậu Yến Nhi cho biết do hoàn cảnh gia đình nên chỉ cho con tiền học phí, còn tiền trọ và chi phí sinh hoạt, Yến Nhi đi làm thêm để chi trả.

Mẹ của Yến Nhi tiết lộ, con gái ước mơ làm hoa hậu từ nhỏ và bảo lớn lên sẽ thi hoa hậu. "Chúng tôi không nghĩ con đăng quang hoa hậu để mình được đổi đời, ăn ở không, chưa bao giờ có chuyện đó. Giờ chúng tôi vẫn đi làm hồ để lo cho đứa con út vào đại học", mẹ Tân Hoa hậu bộc bạch.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 4.

Bố mẹ Tân Hoa hậu Yến Nhi.

Cha mẹ của Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ sau đêm chung kết.

Với việc đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi sẽ tham dự Miss Grand International 2025 tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Cô khẳng định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc trở thành một hoa hậu xinh đẹp mà còn muốn thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 chia sẻ khát vọng trở thành đại sứ du lịch, sử dụng vai trò của mình để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt những người có hoàn cảnh tương tự. Cô muốn chứng minh rằng xuất thân khó khăn không phải là rào cản để vươn lên và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.

Một số hình ảnh ấn tượng của Hoa hậu Yến Nhi:

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 5.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 6.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 7.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 8.

Gia cảnh Hoa hậu Yến Nhi: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm - Ảnh 9.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

5 thí sinh bị loại khỏi Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sau Top 15 là ai?

5 thí sinh bị loại khỏi Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sau Top 15 là ai?

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc gây chú ý trước chung kết Miss Grand Vietnam

Câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc gây chú ý trước chung kết Miss Grand Vietnam

Cùng chuyên mục

Câu nói cuối cùng của mẹ khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung òa khóc

Câu nói cuối cùng của mẹ khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung òa khóc

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lần đầu kể về những ngày cuối đời của mẹ cùng câu nói của bà khiến anh vỡ òa trong nước mắt.

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam từ chối lên chức bị Toàn nổi giận, Mỹ Anh từ chối nhận số tiền lớn từ bố đẻ.

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" dành tặng 5.000 vé miễn phí cho các khán giả may mắn nhưng bạn phải canh giờ và biết cách đăng ký thì mới có cơ hội sở hữu.

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.

Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Yến Nhi - người đẹp sinh năm 2004 đến từ Đắk Lắk đã trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã gọi tên và gây bất ngờ có 3 người đẹp đều đến từ Đắk Lắk.

5 thí sinh bị loại khỏi Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sau Top 15 là ai?

5 thí sinh bị loại khỏi Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sau Top 15 là ai?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lily Chen và Ngô Thái Ngân là 2 ca sĩ, người đẹp dừng chân ở top 20 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khiến fan bất ngờ.

'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Khánh Huyền mới đây đã trở lại phim giờ vàng phát sóng trên VTV với tựa để "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn này của chị không dài nhưng vẫn khiến khán giả nhớ về nhan sắc lẫn sự nghiệp môt thời lừng lẫy của chị.

Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thiên Nga là trường hợp hiếm có trong lịch sử nhan sắc Việt khi 2 lần đăng quang đều ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam. Năm 1996, cô trở thành Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam).

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và người thân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngay tại nhà riêng - nơi cô chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ của mình.

Xem nhiều

Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?

Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?

Giải trí

GĐXH - Ở tuổi 44, Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 4 con "đủ nếp, đủ tẻ", gồm Minh Quân - Phương Châu (2 con chung với vợ cũ) và Jimmy - Jenny (2 con song sinh với bà xã Phương Oanh).

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Giải trí
Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Giải trí
'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

Giải trí
Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top