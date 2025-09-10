Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng
GĐXH - Mặc dù giá vàng tiếp tục nhỉnh nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng vàng cho thấy, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được vàng.
Giá vàng tiếp tục nhích thêm 600.000 - 700.000 đồng/lượng
Ngày 9/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá vàng tiếp tục nhích thêm khoảng 600.000 – 700.000 đồng/lượng so với ngày 8/9.
Cụ thể, chỉ tính riêng mặt hàng nhẫn tròn trơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá ngày 8/9 là 130.70 triệu đồng/lượng và 131.30 triệu đồng/lượng vào ngày 9/9 (mức tăng tương ứng là 600.000 đồng/lượng).
Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn cao hơn Doji là 200.000 đồng/lượng. Cụ thể là 130.80 triệu đồng/lượng ngày 8/9 và giá niêm yết ngày 9/9 là 131.50 triệu đồng/lượng (mức tăng tương ứng là 700.000 đồng/lượng).
Đối với vàng miếng SJC, nếu ngày 8/9, giá niêm yết công khai của 2 thương hiệu trên chỉ khoảng hơn 134.00 triệu đồng/lượng thì ngày 9/9, hai thương hiệu trên cùng niêm yết mức giá 135.80 triệu đồng/lượng.
Giao dịch nhỏ giọt
Mặc dù giá nhỉnh thêm nhưng ghi nhận thực tế tại các cửa hàng cho thấy, hoàn toàn không xảy ra tình trạng chen lấn, xếp hàng mua vàng như những đợt "sốt" trước đây.
Đại diện Trung tâm Vàng bạc đá quý Doji Trần Duy Hưng cho biết lượng hàng bán lẻ hiện khá hạn chế.
Tại cơ sở Bảo Tín Mạnh Hải (Hà Đông), lượng khách giao dịch cũng chỉ lác đác.
Ngoài các thương hiệu lớn, một số cửa hàng tư nhân uy tín như vàng bạc Thành Hưng (Hà Đông) cũng thu hút người mua nhờ giá bán thấp hơn. Tại đây, nhẫn tròn trơn niêm yết chỉ 119 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết của Doji hay Bảo Tín Minh Châu.
Ngoài vàng của chính cơ sở, khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm thương hiệu lớn nhưng phải chấp nhận giá niêm yết theo từng công ty.
Mặc dù mặt hàng vàng nhẫn tại cơ sở này không ép vỉ như các thương hiệu vàng có tiếng nhưng lý do người tiêu dùng vẫn lựa chọn là bởi sự uy tín lâu năm và giá vàng thấp hơn rất nhiều so với các đơn vị thương hiệu.
Đại diện cửa hàng vàng bạc Thành Hưng cho biết, đơn vị có đa dạng các mặt hàng vàng để phục vụ người dân, kể cả vàng thương hiệu lớn. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải giao dịch theo giá niêm yết của từng thương hiệu.
Chị Nguyễn Thị Lý (ở Dương Nội, Hà Đông) cho biết, chị có ý định mua 1 lượng vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu. Do đơn vị này chỉ bán số lượng có hạn là 1 chỉ/ngày/người nên chị đã có mặt tại cửa hàng vàng bạc Thành Hưng để tìm mua.
Tại thời điểm chiều tối ngày 8/9, cơ sở vàng Thành Hưng có 7.5 chỉ vàng Bảo Tín Minh Châu và 5 chỉ vàng Doji. Mặc dù chị Lý quyết định mua 7,5 chỉ nhẫn tròn trơn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu nhưng cơ sở này yêu cầu chị Lý thanh toán theo giá niêm yết của thương hiệu trên là 130.80 triệu đồng/lượng.
Muốn mua 1 lượng phải ký hợp đồng và chờ cả tháng
Trong vai người tiêu dùng có nhu cầu tích sản vàng, phóng viên liên hệ hotline của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý (cơ sở Cầu Giấy). Nhân viên tư vấn cho biết hiện đơn vị chỉ bán lẻ 1 chỉ/ngày cho mỗi khách hàng.
Với trường hợp muốn mua số lượng lớn hơn, chẳng hạn 1 lượng (một cây vàng), khách hàng buộc phải ký hợp đồng đặt mua theo mức giá niêm yết tại thời điểm ký kết. Tuy nhiên, vàng sẽ chỉ được giao sau ngày 10/10, tức khoảng một tháng kể từ lúc hoàn tất hợp đồng.
Theo lý giải của đơn vị, quy định này nhằm kiểm soát lượng vàng bán ra trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các nhà quản lý trong ngành, hình thức "hợp đồng đặt mua" tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Một quản lý thương hiệu vàng bạc đá quý tại Cầu Giấy cho rằng: "Người tiêu dùng không nên đặt cược tài sản vào hợp đồng mua vàng dài hạn. Bởi chỉ trong vòng một tháng, giá vàng hoàn toàn có thể biến động mạnh, trong khi doanh nghiệp lại sử dụng dòng vốn đó để xoay vòng nhập – xuất hàng. Khách hàng có thể chịu rủi ro nếu giá đảo chiều".
Thực tế cho thấy, trong giai đoạn giá vàng leo thang, nhiều doanh nghiệp áp dụng chính sách siết chặt bán lẻ, chỉ cung cấp lượng nhỏ ra thị trường. Với nhu cầu tích sản, người dân thường kỳ vọng mua vàng số lượng lớn để giữ dài hạn. Tuy nhiên, việc phải chờ đợi tới cả tháng để nhận hàng không chỉ ảnh hưởng đến tính thanh khoản mà còn khiến người mua đứng trước nguy cơ "mua đỉnh" nếu giá hạ nhiệt trong ngắn hạn.
Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảmGiá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu sau 1 ngày tăng sốc.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.
236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Hyundai xịn hơn Grand i10, giá 236 triệu đồng át vía Kia Morning.
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách ViệtGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.
Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda VisionGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.
Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.
Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm mạnh, rẻ vô đối, xứng danh SUV hạng C thấp nhất, cạnh tranh doanh số với Mazda CX-5, Hyundai TucsonGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất đang nhận được chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp mẫu SUV này nắm được lợi thế lớn để cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.
Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.
Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.
Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.