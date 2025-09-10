Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng

Giá vàng tiếp tục nhích thêm 600.000 - 700.000 đồng/lượng

Ngày 9/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá vàng tiếp tục nhích thêm khoảng 600.000 – 700.000 đồng/lượng so với ngày 8/9.

Cụ thể, chỉ tính riêng mặt hàng nhẫn tròn trơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá ngày 8/9 là 130.70 triệu đồng/lượng và 131.30 triệu đồng/lượng vào ngày 9/9 (mức tăng tương ứng là 600.000 đồng/lượng).

Tại Trung tâm vàng bạc đá quý Doji cơ sở Trần Duy Hưng, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng để chờ giao dịch vàng. Ảnh: Bảo Loan

Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn cao hơn Doji là 200.000 đồng/lượng. Cụ thể là 130.80 triệu đồng/lượng ngày 8/9 và giá niêm yết ngày 9/9 là 131.50 triệu đồng/lượng (mức tăng tương ứng là 700.000 đồng/lượng).

Đối với vàng miếng SJC, nếu ngày 8/9, giá niêm yết công khai của 2 thương hiệu trên chỉ khoảng hơn 134.00 triệu đồng/lượng thì ngày 9/9, hai thương hiệu trên cùng niêm yết mức giá 135.80 triệu đồng/lượng.

Giao dịch nhỏ giọt

Mặc dù giá nhỉnh thêm nhưng ghi nhận thực tế tại các cửa hàng cho thấy, hoàn toàn không xảy ra tình trạng chen lấn, xếp hàng mua vàng như những đợt "sốt" trước đây.

Đại diện Trung tâm Vàng bạc đá quý Doji Trần Duy Hưng cho biết lượng hàng bán lẻ hiện khá hạn chế.

Tại cơ sở Bảo Tín Mạnh Hải (Hà Đông), lượng khách giao dịch cũng chỉ lác đác.

Tại Doji, giá vàng nhẫn tròn trơn được đơn vị này niêm yết công khai là 131.30 triệu đồng/lượng. Ảnh: Bảo Loan

Ngoài các thương hiệu lớn, một số cửa hàng tư nhân uy tín như vàng bạc Thành Hưng (Hà Đông) cũng thu hút người mua nhờ giá bán thấp hơn. Tại đây, nhẫn tròn trơn niêm yết chỉ 119 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết của Doji hay Bảo Tín Minh Châu.

Ngoài vàng của chính cơ sở, khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm thương hiệu lớn nhưng phải chấp nhận giá niêm yết theo từng công ty.

Mặc dù mặt hàng vàng nhẫn tại cơ sở này không ép vỉ như các thương hiệu vàng có tiếng nhưng lý do người tiêu dùng vẫn lựa chọn là bởi sự uy tín lâu năm và giá vàng thấp hơn rất nhiều so với các đơn vị thương hiệu.

Đại diện cửa hàng vàng bạc Thành Hưng cho biết, đơn vị có đa dạng các mặt hàng vàng để phục vụ người dân, kể cả vàng thương hiệu lớn. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải giao dịch theo giá niêm yết của từng thương hiệu.

Một số cửa hàng tư nhân uy tín như vàng bạc Thành Hưng (Hà Đông) cũng thu hút người mua nhờ giá bán thấp hơn. Ảnh: Bảo Loan

Chị Nguyễn Thị Lý (ở Dương Nội, Hà Đông) cho biết, chị có ý định mua 1 lượng vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu. Do đơn vị này chỉ bán số lượng có hạn là 1 chỉ/ngày/người nên chị đã có mặt tại cửa hàng vàng bạc Thành Hưng để tìm mua.

Tại thời điểm chiều tối ngày 8/9, cơ sở vàng Thành Hưng có 7.5 chỉ vàng Bảo Tín Minh Châu và 5 chỉ vàng Doji. Mặc dù chị Lý quyết định mua 7,5 chỉ nhẫn tròn trơn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu nhưng cơ sở này yêu cầu chị Lý thanh toán theo giá niêm yết của thương hiệu trên là 130.80 triệu đồng/lượng.

Muốn mua 1 lượng phải ký hợp đồng và chờ cả tháng

Trong vai người tiêu dùng có nhu cầu tích sản vàng, phóng viên liên hệ hotline của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý (cơ sở Cầu Giấy). Nhân viên tư vấn cho biết hiện đơn vị chỉ bán lẻ 1 chỉ/ngày cho mỗi khách hàng.

Với trường hợp muốn mua số lượng lớn hơn, chẳng hạn 1 lượng (một cây vàng), khách hàng buộc phải ký hợp đồng đặt mua theo mức giá niêm yết tại thời điểm ký kết. Tuy nhiên, vàng sẽ chỉ được giao sau ngày 10/10, tức khoảng một tháng kể từ lúc hoàn tất hợp đồng.

Tại thời điểm chiều tối ngày 8/9, cơ sở vàng Thanh Hưng có 7.5 chỉ vàng Bảo Tín Minh Châu và 5 chỉ vàng Doji.

Theo lý giải của đơn vị, quy định này nhằm kiểm soát lượng vàng bán ra trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các nhà quản lý trong ngành, hình thức "hợp đồng đặt mua" tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một quản lý thương hiệu vàng bạc đá quý tại Cầu Giấy cho rằng: "Người tiêu dùng không nên đặt cược tài sản vào hợp đồng mua vàng dài hạn. Bởi chỉ trong vòng một tháng, giá vàng hoàn toàn có thể biến động mạnh, trong khi doanh nghiệp lại sử dụng dòng vốn đó để xoay vòng nhập – xuất hàng. Khách hàng có thể chịu rủi ro nếu giá đảo chiều".

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn giá vàng leo thang, nhiều doanh nghiệp áp dụng chính sách siết chặt bán lẻ, chỉ cung cấp lượng nhỏ ra thị trường. Với nhu cầu tích sản, người dân thường kỳ vọng mua vàng số lượng lớn để giữ dài hạn. Tuy nhiên, việc phải chờ đợi tới cả tháng để nhận hàng không chỉ ảnh hưởng đến tính thanh khoản mà còn khiến người mua đứng trước nguy cơ "mua đỉnh" nếu giá hạ nhiệt trong ngắn hạn.

