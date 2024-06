Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng trẻ em đuối nước tại Thanh Hóa

5 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7, sẽ có khoảng 300.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1/1/1995 được điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối; bé gái đạp xe qua đập tràn thôn Ngòi Bục, thuộc xã An Thịnh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) không may bị dòng nước xiết cuốn theo cả người và xe. Em rất may mắn được hai thanh niên cứu giúp.