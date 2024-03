Giảm cân trong một tuần không cần tập luyện, nhờ 3 thói quen ăn uống này

Giảm cân luôn là mối quan tâm của nhiều người trong xã hội hiện đại. Bác sĩ Patricia Kolesa, chuyên gia dinh dưỡng của chuyên trang Eat This, Not That chỉ ra những cách giúp giảm cân trong một tuần mà không cần tập thể dục.



Thói quen giúp giảm cân 1: Theo dõi lượng thức ăn mỗi ngày

Bác sĩ Patricia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chế độ ăn hàng ngày để cải thiện cân nặng. Tạo ra sự thâm hụt calo giúp giảm cân nhanh chóng. Bạn nên đặt mục tiêu về lượng calo nạp vào mỗi ngày, điều chỉnh thói quen ăn uống để tạo sự thiếu hụt calo.

Thói quen giúp giảm cân 2: Cắt hoàn toàn đồ ăn vặt

Cắt hoàn toàn bánh kẹo, nước ngọt trong một tuần giúp giảm cân nhanh.

Để giảm cân nhanh trong một tuần, bạn cần cắt hoàn toàn các món ăn vặt, đặc biệt là những món nhiều đường, nhiều chất béo. Chỉ cần một tuần không uống nước ngọt, ăn bánh kẹo, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về cân nặng.

Thói quen giúp giảm cân 3: Tăng cường rau xanh

Tăng cường rau xanh trong thực đơn, đảm bảo rau xanh chiếm ít nhất 1/2 khẩu phần mỗi bữa giúp giảm cân nhanh. Rau xanh chứa lượng calo thấp, giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

6 loại rau củ low carb giúp tăng tốc giảm cân

Thêm bông cải xanh, ớt chuông, măng tây vào thực đơn giúp tăng cảm giác no, giảm cơn đói, hỗ trợ giảm cân.

1. Bông cải xanh

Vitamin C trong bông cải xanh còn giúp cơ thể đốt cháy mỡ nhanh hơn khi tập thể dục.

Bông cải xanh được ưa chuộng bởi có chỉ số calo thấp và giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bông cải xanh có nhiều chất xơ, vitamin C, K và folate, giúp tăng cường miễn dịch. 100 g bông cải xanh chỉ chứa khoảng 7 g carb, phần lớn là chất xơ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

2. Bí ngòi

Bí ngòi chứa hàm lượng nước lớn, ít carb và calo. 100 g bí ngòi chỉ chứa 3,1 g carb. Bí ngòi rất giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác. Hàm lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan trong bí ngòi giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cảm giác no, giảm cơn đói.

3. Cải bó xôi

Cải bó xôi không chỉ chứa hàm lượng carb thấp mà còn giàu vitamin A, K giúp duy trì năng lượng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe. 100 g cải bó xôi chứa khoảng 3,6 g carb, không có cholesterol. Cải bó xôi là nguồn cung cấp sắt dồi dào giúp hạn chế tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

4. Măng tây

Măng tây với nguồn chất xơ và vitamin dồi dào là một trong những thực phẩm giúp giảm cân an toàn, lành mạnh.

Măng tây cung cấp hàm lượng lớn chất xơ, folate, vitamin A, K cùng các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe xương khớp. 100 g măng tây cung cấp 3,9g carb, giúp ăn no mà không lo béo.

5. Bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng chất xơ cao, có thể cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cảm giác no. 100 g bắp cải chứa khoảng 6 g carb, 50% là chất xơ, hầu như không có chất béo, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

6. Ớt chuông

Ớt chuông có khả năng sản sinh melanin, giúp ngủ ngon và sâu hơn.

100 g ớt chuông chứa khoảng 4,6 g carb. Ớt chuông giàu vitamin C, tăng cường sức khỏe, cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ớt chuông còn giàu vitamin E, hỗ trợ làm đẹp da và tóc. Thêm ớt chuông vào thực đơn hàng ngày giúp tăng hiệu quả giảm cân.

