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Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thứ hai, 12:24 29/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển của Hà Nội mà còn mở ra một giai đoạn mới với những định hướng rõ nét về xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm Hà Nội tổ chức một sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn. 

Đặc biệt, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Thủ đô đã hội tụ đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách và định hướng phát triển, từ các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô năm 2026 đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố.

Việc kết hợp công bố Quy hoạch tổng thể với Hội nghị Xúc tiến đầu tư mang ý nghĩa kết nối giữa thành tựu phát triển của Hà Nội trong thời gian qua với tầm nhìn chiến lược cho tương lai. 

Sự kiện đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và mở rộng hội nhập quốc tế. Đây cũng là thông điệp khẳng định khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm phát triển năng động, bền vững của khu vực và cả nước.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 - Ảnh 1.Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 - Ảnh 2.Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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