Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

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Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, Hà Nội nhận thức rõ vai trò tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, kiến tạo các động lực phát triển mới và tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô lần này đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình hiện thực hóa quy hoạch trong bối cảnh Hà Nội đã có đầy đủ nền tảng về thể chế và pháp lý.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm mở ra không gian phát triển mới; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô; trong khi Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trao cho thành phố nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng nay 29/6.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu hút hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Theo lãnh đạo thành phố, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, GRDP của thành phố đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 12,42% GDP cả nước; tốc độ tăng trưởng đạt 8,15%; thu ngân sách lần đầu tiên vượt 710.000 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội đã chuyển mạnh từ tư duy đầu tư công theo sau sang đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, giáo dục, y tế và môi trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô lần này đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình hiện thực hóa quy hoạch trong bối cảnh Hà Nội đã có đầy đủ nền tảng về thể chế và pháp lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư đối với 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo ông Vũ Đại Thắng, những kết quả này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của Hà Nội.

Triển khai đồng thời khối lượng dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh là phát triển hạ tầng chiến lược.

Ông cho biết, đây là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước tới nay.

Ngay trước thời điểm diễn ra hội nghị, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị nhằm tạo bước chuyển căn bản trong phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn và hình thành mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án trọng điểm như các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, công trình chống ngập, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số cũng đang được triển khai quyết liệt.

Thành phố đồng thời thúc đẩy phát triển các khu đô thị đa chức năng, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vũ Đại Thắng, khi các dự án này hoàn thành sẽ không chỉ giải quyết các điểm nghẽn về giao thông mà còn tạo ra cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Ba động lực tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Lãnh đạo thành phố cho biết, Hà Nội đang tập trung xây dựng ba động lực phát triển gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược và đổi mới phương thức quản trị.

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được xác định là giải pháp trực tiếp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thành phố đặt mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quy hoạch Thủ đô cũng xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển đô thị TOD, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp thế hệ mới, logistics thông minh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Ngay tại hội nghị, Hà Nội công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học - công nghệ lớn, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng lan tỏa công nghệ.

Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao; mọi quy hoạch, danh mục dự án và thủ tục sẽ được số hóa, công khai; mọi khó khăn của doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận và xử lý trên tinh thần đồng hành, trách nhiệm.

Mô phỏng một góc Hà Nội tại ven bờ sông Hồng trong 100 năm tới.

Đối với các dự án trọng điểm, Hà Nội sẽ phân công rõ đầu mối theo dõi, tháo gỡ vướng mắc và kiên trì thực hiện phương châm điều hành "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics và hệ thống hạ tầng hiện đại.

"Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã trình bày tham luận, chia sẻ định hướng đầu tư, hợp tác và các đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các tham luận đến từ ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam; đại diện NVIDIA Việt Nam; ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT; đại diện Tập đoàn Sumitomo Corporation; Tổng Giám đốc BIDV. Trong đó, Tổng Giám đốc BIDV cam kết đồng hành cùng Hà Nội trên ba định hướng hành động trọng tâm: Thứ nhất, hiệp lực kiến tạo nguồn lực tài chính quy mô lớn, dài hạn và bền vững cho các công trình trọng điểm và dự án chiến lược của Thủ đô. Thứ hai, đồng hành cùng Thành phố Hà Nội trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và hệ sinh thái doanh nghiệp số có sức cạnh tranh cao. Thứ ba, dẫn dắt dòng vốn xanh, tài chính bền vững theo các chuẩn mực quốc tế cho Thành phố Hà Nội.