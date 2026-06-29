Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô
GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.
Sự kiện có khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu tham gia sự kiện công bố, trong đó có hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Sự kiện được triển khai trên cơ sở hàng loạt chủ trương, chính sách quan trọng của Trung ương và Thành phố về xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là dịp công bố định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội mà còn là cơ hội để giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách đặc thù và tiềm năng phát triển của thành phố tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại sự kiện và mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới:
VIDEO: Mô phỏng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội: Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng ngày 29/6/2026 để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.
Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí Sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm;
Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.
Ngoài ra tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố.
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