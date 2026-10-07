Nước rút thi công Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng trước ngày thông xe
GĐXH - Sáng 7/10, trên công trường dự án đường Vành đai 2.5 (đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng), hàng loạt máy móc cùng công nhân đang tập trung thi công gấp rút các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.
Nhiều nhóm công nhân được chia ca làm việc khẩn trương để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng.
Video nước rút thi công Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng trước ngày thông xe:
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