Nước rút thi công Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng trước ngày thông xe

Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m, tổng diện tích đất thu hồi hơn 21.400m² liên quan đến 329 hộ dân và 9 tổ chức. Dù phê duyệt từ tháng 10/2017 nhưng đến tháng 5/2026 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đến nay, song song với hoàn thiện hạ tầng, mảng xanh dải phân cách cũng được các công nhân tích cực trồng cây và hoa.