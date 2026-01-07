Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?
GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 4 xã mới thuộc huyệnh Gia Lâm cũ
Bước sang đầu năm 2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, ghi nhận các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại xã Gia Lâm mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với 3 phường còn lại.
Theo khảo sát, giá bán nhà phố thương mại tại xã Gia Lâm đang dao động phổ biến với mức giá từ 100 đến sấp sỉ 300 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 70m2 tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, đường Sao Biển 1, xã Gia Lâm (tức xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,5 tỷ đồng, tương đương 235,71 triệu đồng/m2.
Cũng tại dự án này, ở phân khúc shophouse chân đế chung cư, căn shophouse mặt sảnh toà Paris rộng 89,9m2 hiện đang được rao bán với giá 15,1 tỷ đồng, tương đương 167,96 triệu đồng/m2.
Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán nhà phố thương mại tại 3 phường còn lại: Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà phố thương mại tại các khu vực này cũng không hề rẻ vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Chẳng hạn như, tại dự án Phú Thị Riverside, xã Thuận An (tức xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm cũ) căn nhà phố thương mại rộng 75m2, mặt tiền 5m hiện đang được rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 133,33 triệu đồng/m2.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
