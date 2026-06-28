Từ 1/7: Thay đổi cách tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm xe

Hà Nội: Phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các cơ sở karaoke và massage ở Yên Hòa GĐXH - Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các cơ sở karaoke và massage.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 30/2026 do Bộ Xây dựng vừa ban hành, quy định về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; đồng thời hướng dẫn kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Lần đầu quy định cơ sở dữ liệu phương tiện vi phạm

Một điểm mới nổi bật của Thông tư 30/2026 là lần đầu tiên quy định cụ thể việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phương tiện vi phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Theo quy định, các phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc có kết quả kiểm định không đạt sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý phương tiện vi phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nguồn dữ liệu này được tổng hợp từ các cơ sở đăng kiểm và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Từ ngày 1/7/2026, việc kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm khi thực hiện đăng kiểm sẽ được thực hiện thống nhất trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Bảo Loan

Ngoài trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, hệ thống cũng ghi nhận nhiều tình huống khác phát sinh trong quá trình kiểm định.

Cụ thể, cơ sở đăng kiểm phải cập nhật thông tin khi phát hiện phương tiện có thông tin không trùng khớp với hồ sơ đăng ký, chủ xe chưa đổi giấy chứng nhận đăng ký sau khi cải tạo, sử dụng hồ sơ hoặc giấy tờ giả, hoặc phương tiện không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Phân rõ trách nhiệm cập nhật dữ liệu

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong việc xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị xây dựng, vận hành hệ thống, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm cũng như công bố dữ liệu theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố sẽ phân công cơ quan chuyên môn thực hiện việc cập nhật hoặc xóa thông tin phương tiện vi phạm theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan chức năng trong các trường hợp chủ phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với các cơ sở đăng kiểm, đơn vị này có trách nhiệm cập nhật hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi phát hiện phương tiện có sai lệch giữa giấy chứng nhận đăng ký và thực tế, chủ xe chưa thực hiện cấp đổi giấy đăng ký sau khi cải tạo, có căn cứ xác định hồ sơ bị làm giả hoặc phương tiện không đạt yêu cầu trong quá trình kiểm định.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7, việc tra cứu thông tin vi phạm phục vụ công tác đăng kiểm sẽ được thực hiện tập trung trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam, góp phần đồng bộ dữ liệu, giảm bớt các khâu tra cứu thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện.

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