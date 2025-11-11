Mới nhất
Thời tiết miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm khi gió mùa Đông Bắc lại tràn về?

Thứ ba, 07:38 11/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/11, nồm ẩm ở miền Bắc chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua tan mây ẩm. Toàn miền trời sẽ có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày 26-28 độ.

Gió mùa Đông Bắc lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc còn duy trì trong nốt hôm nay. Từ ngày 12/11, toàn miền trời sẽ có nắng.

Đêm qua và sáng nay nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, ngắt quãng. Từ trưa và chiều, trời nhiều mây, khu vực phía Tây trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc từ 23-27 độ.

Dự báo từ ngày 12/11, khả năng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Hầu khắp Bắc Bộ trời bừng nắng vì mặt đất có không khí lạnh cùng gió Đông Bắc tăng cường xuống; trên cao có gió Tây Bắc khô xua tan đi mây ẩm. Trời sẽ tiếp tục nắng cho đến cuối tuần với nhiệt cao nhất ban ngày từ 26-28 độ.

Tuy nhiên, nắng lên sẽ tạo khoảng cách nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm. Ban đêm nhiệt độ có ngày sẽ xuống dưới 20 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ, ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An trời nhiều mây, có lúc có mưa; còn lại khắp khu vực từ Hà Tĩnh trở vào Lâm Đồng trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ phường Thành Sen đến phường Phan Thiết trong khoảng từ 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời tiết khá dịu mát với mức nhiệt không vượt quá 30 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ mưa chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối, lượng mưa không đáng kể. Ban ngày trời nắng nhiều với mức nhiệt từ 32-33 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm khi gió mùa Đông Bắc lại tràn về? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc vẫn có mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.bNhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn vềHàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

L.Vũ (th)
