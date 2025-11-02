Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phản ánh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 4 cô gái trên đường Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội). Đáng nói, tất cả người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Ngay khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 đã cùng lực lượng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trong ảnh vào lúc 19h30 ngày 30/10 là anh Nguyễn Tuấn H. (sinh năm 2006, trú tại An Phú, Hải Phòng). Chiếc xe mô tô BKS 29BK-092.xx mà anh H. điều khiển là mượn của người họ hàng để chạy xe công nghệ (Bee).
Phòng CSGT Hà Nội đã triệu tập anh H. lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, anh H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt anh Nguyễn Tuấn H. với tổng cộng 3 lỗi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 168/NĐ-CP, bao gồm: Chở quá số người quy định; Chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; Người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt cho các hành vi này là 3.000.000 đồng.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều không thể thoát khỏi sự giám sát của nhân dân và công nghệ.
Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc 'cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ'.
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.
Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.
GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế "hồ sơ gốc" đang được lưu trữ.
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.
Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.
