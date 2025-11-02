Mới nhất
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Chủ nhật, 20:46 02/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phản ánh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 4 cô gái trên đường Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội). Đáng nói, tất cả người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Ngay khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 đã cùng lực lượng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh 1.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trong ảnh vào lúc 19h30 ngày 30/10 là anh Nguyễn Tuấn H. (sinh năm 2006, trú tại An Phú, Hải Phòng). Chiếc xe mô tô BKS 29BK-092.xx mà anh H. điều khiển là mượn của người họ hàng để chạy xe công nghệ (Bee).

Phòng CSGT Hà Nội đã triệu tập anh H. lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, anh H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tuấn H. tại cơ quan công an.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt anh Nguyễn Tuấn H. với tổng cộng 3 lỗi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 168/NĐ-CP, bao gồm: Chở quá số người quy định; Chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; Người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt cho các hành vi này là 3.000.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều không thể thoát khỏi sự giám sát của nhân dân và công nghệ.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Trung Sơn
