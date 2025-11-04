Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới GĐXH - Tối 3/11, Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc.

Ngày 4/11, ghi nhận của phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, rất nhiều người dân vẫn tranh thủ thời gian, di chuyển đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 để mua sắm.

Tại đây, các gian hàng đều đông kín khách, đặc biệt là khu vực hàng tiêu dùng, thời trang, thực phẩm và đồ gia dụng - nơi nhiều thương hiệu tung ra chương trình "xả hàng" giảm giá sâu tới 70%.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Mặc dù là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng ghi nhận của phóng viên cho thấy, không khí mua sắm vẫn hết sức sôi động.

Tại gian hàng thời trang tổng hợp này, nhiều sản phẩm giày, dép, quần áo có mức giảm giá từ 30-70% thu hút đông đảo người dân từ những ngày đầu đến ngày cuối cùng của hội chợ.

Tại gian hàng mỹ phẩm Hachi, rất đông người dân, đặc biệt là phụ nữ ghé tham quan và mua sắm các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu này. Gian hàng liên tục trong tình trạng đông khách, nhân viên phải tăng cường tư vấn và thanh toán để phục vụ kịp nhu cầu.

Đại diện thương hiệu Hachi cho biết, do là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu, lượng khách tăng gấp đôi so với các ngày trước, nhiều sản phẩm “best-seller” như serum dưỡng da, kem chống nắng và son môi đã hết hàng sớm trong buổi sáng.

Tại một gian hàng nông sản khác, mức giảm giá 50% kèm tặng thêm quà tặng cho các đơn hàng mua sắm trong ngày cuối cùng của hội chợ được gian hàng này triển khai nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Chị Lan, chủ gian hàng nông sản sạch này cho biết: "Hội chợ năm nay là cơ hội lớn để chúng tôi quảng bá sản phẩm địa phương. Khách hàng rất quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp sạch".





Gian hàng trưng bày các sản phẩm chất tẩy rửa này thu hút đông đảo các bà nội trợ.

Các doanh nghiệp cho rằng, Hội chợ Mùa Thu không chỉ là dịp tiêu thụ hàng hóa, mà còn là cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp các sản phẩm nông nghiệp Việt đến gần hơn với thị trường trong nước và hướng ra xuất khẩu.

Cảnh mua sắm nhộn nhịp tại gian hàng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11. Đây không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

