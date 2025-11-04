Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Ngày 4/11, ghi nhận của phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, rất nhiều người dân vẫn tranh thủ thời gian, di chuyển đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 để mua sắm.
Tại đây, các gian hàng đều đông kín khách, đặc biệt là khu vực hàng tiêu dùng, thời trang, thực phẩm và đồ gia dụng - nơi nhiều thương hiệu tung ra chương trình "xả hàng" giảm giá sâu tới 70%.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
