Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Thứ ba, 19:00 04/11/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 1.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới

GĐXH - Tối 3/11, Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc.

Ngày 4/11, ghi nhận của phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, rất nhiều người dân vẫn tranh thủ thời gian, di chuyển đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 để mua sắm. 

Tại đây, các gian hàng đều đông kín khách, đặc biệt là khu vực hàng tiêu dùng, thời trang, thực phẩm và đồ gia dụng - nơi nhiều thương hiệu tung ra chương trình "xả hàng"  giảm giá sâu tới 70%. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 2.

Mặc dù là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng ghi nhận của phóng viên cho thấy, không khí mua sắm vẫn hết sức sôi động.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 3.

Tại gian hàng thời trang tổng hợp này, nhiều sản phẩm giày, dép, quần áo có mức giảm giá từ 30-70% thu hút đông đảo người dân từ những ngày đầu đến ngày cuối cùng của hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 4.

Tại gian hàng mỹ phẩm Hachi, rất đông người dân, đặc biệt là phụ nữ ghé tham quan và mua sắm các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu này. Gian hàng liên tục trong tình trạng đông khách, nhân viên phải tăng cường tư vấn và thanh toán để phục vụ kịp nhu cầu.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 5.

Đại diện thương hiệu Hachi cho biết, do là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu, lượng khách tăng gấp đôi so với các ngày trước, nhiều sản phẩm “best-seller” như serum dưỡng da, kem chống nắng và son môi đã hết hàng sớm trong buổi sáng.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 6.

Tại một gian hàng nông sản khác, mức giảm giá 50% kèm tặng thêm quà tặng cho các đơn hàng mua sắm trong ngày cuối cùng của hội chợ được gian hàng này triển khai nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Chị Lan, chủ gian hàng nông sản sạch này cho biết: "Hội chợ năm nay là cơ hội lớn để chúng tôi quảng bá sản phẩm địa phương. Khách hàng rất quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp sạch".


Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 7.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm chất tẩy rửa này thu hút đông đảo các bà nội trợ.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 8.

Các doanh nghiệp cho rằng, Hội chợ Mùa Thu không chỉ là dịp tiêu thụ hàng hóa, mà còn là cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp các sản phẩm nông nghiệp Việt đến gần hơn với thị trường trong nước và hướng ra xuất khẩu.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 9.

Cảnh mua sắm nhộn nhịp tại gian hàng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 10.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11. Đây không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 11.UBND Hà Nội và Bộ Công thương cùng đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu

GĐXH - Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Người tiêu dùng săn ưu đãi và bảo vệ quyền lợi - Ảnh 12.Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Cùng chuyên mục

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàng

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng cảnh báo thông tin then chốt mà khách hàng cần ghi nhớ để tránh bị lừa đảo.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS

Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.

Những căn nhà siêu nhỏ giữa phố cổ Hà Nội – nơi từng mét vuông đều có giá vàng

Những căn nhà siêu nhỏ giữa phố cổ Hà Nội – nơi từng mét vuông đều có giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GiadinhNet - Ngay giữa trung tâm Hà Nội, sau những dãy phố sầm uất đắt đỏ là những căn nhà “hộp diêm” chỉ vỏn vẹn 10m² – nơi hàng chục gia đình đang cố nhét trọn cuộc sống của mình, cùng nỗi bất an mỗi khi mùa mưa bão đến.

Xem nhiều

NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 25/10, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 của Bộ Công thương, NSND Tự Long tham gia livestream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử. Điều bất ngờ là phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến và lượng người "chốt đơn" tăng dần.

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Bảo vệ người tiêu dùng
Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Bảo vệ người tiêu dùng
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Bảo vệ người tiêu dùng
Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS

Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMS

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top