Cùng lan tỏa lối sống lành mạnh tại ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5

Ngày dinh dưỡng cộng đồng không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống lành mạnh mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lợi ích của việc duy trì một lối sống cân bằng. Chế độ ăn uống khoa học giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe, phòng chống các bệnh mạn tính nguy hiểm...

1. Dinh dưỡng khoa học – Nền tảng của một sức khỏe tốt

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra, chế độ ăn uống lành mạnh giúp: Cân bằng năng lượng, phòng chống béo phì; giảm nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu…; tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc ung thư...

Nguyên tắc cơ bản của dinh dưỡng khoa học bao gồm: Ăn đa dạng, cân đối các nhóm chất tinh bột nguyên hạt, đạm nạc, chất béo tốt, rau xanh, hoa quả; hạn chế đường, muối, chất béo bão hòa và đồ chế biến sẵn; uống đủ nước, hạn chế rượu bia và đồ uống có gas…

Tại Việt Nam, xu hướng ăn uống hiện đại với nhiều thực phẩm nhanh, nhiều dầu mỡ, đường ngọt đang khiến tỷ lệ béo phì ở trẻ em và người lớn tăng nhanh. Chính vì vậy, việc nhấn mạnh dinh dưỡng khoa học trong đời sống hằng ngày trở thành một nội dung trọng tâm mà chương trình muốn truyền tải.

Dinh dưỡng khoa học giúp nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh...

2. Vận động hợp lý – Vũ khí chống lại bệnh mạn tính, nâng cao sức khỏe

Song hành cùng chế độ ăn, vận động thể chất đóng vai trò không thể thiếu. WHO khuyến cáo, người trưởng thành cần ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa phải mỗi tuần, tương đương 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần. Những hình thức vận động đơn giản như: Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội; tập yoga, dưỡng sinh; các hoạt động nhóm như khiêu vũ, thể dục nhịp điệu…

Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, vận động còn cải thiện tâm trạng, giảm stress, tăng cường trí nhớ và chất lượng giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, vận động thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

3. Sức mạnh của cộng đồng trong việc lan tỏa thói quen sống lành mạnh

Một điểm đặc biệt của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam là sự gắn kết hội nhóm, câu lạc bộ, mạng lưới… trong việc thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Bởi lẽ, thay đổi thói quen sức khỏe không chỉ đến từ kiến thức cá nhân, mà còn từ sự khích lệ và lan tỏa của cộng đồng. Những hoạt động tập thể như "bữa ăn lành mạnh cùng gia đình", "chạy bộ vì sức khỏe", hay các thử thách trực tuyến về dinh dưỡng – thể thao đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc thu hút sự tham gia đông đảo, tạo động lực duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.

Cả gia đình cùng tập luyện thể thao giúp gắn kết tình cảm, tạo thói quen tốt, cùng nhau khỏe mạnh hơn, giúp trẻ em tạo thói quen vận động, tạo năng lượng tích cực trong gia đình.

Qua 4 lần tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã gửi gắm một thông điệp rõ ràng: Sức khỏe không tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự lựa chọn và hành động mỗi ngày , đó là:

Lựa chọn bữa ăn cân bằng thay vì thực phẩm chế biến nhanh.

Lựa chọn đi bộ, leo cầu thang thay vì ngồi lì trước màn hình.

Lựa chọn tham gia cùng cộng đồng thay vì duy trì thói quen một mình…

Mỗi sự lựa chọn nhỏ sẽ tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe, phòng ngừa hiệu quả các bệnh mạn tính vốn đang là gánh nặng y tế và kinh tế của Quốc gia.

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam còn là dịp để người dân tiếp cận những thông tin khoa học được truyền tải một cách rõ ràng, gần gũi, từ đó có thể điều chỉnh lối sống phù hợp hơn.

Điểm nhấn của chương trình chính là hoạt động khám, tư vấn dinh dưỡng trực tiếp với đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đầu ngành , giúp mỗi người tham dự nhận được lời khuyên cá nhân hóa và dễ áp dụng ngay vào bữa ăn hằng ngày. Nhờ vậy, cải thiện dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành những hành động nhỏ, thiết thực và bền vững trong cuộc sống thường nhật.

Sự trở lại của ‘ Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, Lần 5 là cơ hội để mỗi người nhìn lại thói quen ăn uống, vận động của mình, đồng thời hòa mình vào dòng chảy tích cực của xã hội. Đây không chỉ là một sự kiện thường niên, mà đã trở thành một phong trào mang tính bền vững, góp phần định hình lối sống khỏe mạnh cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Hãy cùng nhau ăn uống khoa học, vận động hợp lý để sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống.



