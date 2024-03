Hệ thống của Chứng khoán VNDirect bị tấn công: Tài sản của các nhà đầu tư có bị ảnh hưởng?

Vụ nợ 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng: Eximbank quản lý nợ lỏng lẻo hay nhân viên 'qua mặt' lãnh đạo? GĐXH - Sau vụ nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng, không ít khách hàng đặt nghi vấn rằng, ngân hàng Eximbank đang đẩy lỗi cho nhân viên hoặc quy trình "ấn định" nợ của ngân hàng chưa chặt chẽ, chưa thống nhất.

Chiều 25/3, trao đổi nhanh với phóng viên Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết: "Tài khoản của người dùng, các nhà đầu tư đang ở mức an toàn. Chúng tôi đang tập trung để khắc phục sự cố. Chúng tôi chưa thể dự kiến thời gian hệ thống vận hành trở lại, chỉ cố gắng để hệ thống vận hành trở lại sớm nhất có thể".



"Tuy nhiên, do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối. Chúng tôi cần thêm thời gian để làm việc với các đơn vị tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và phối hợp với cơ quan chức năng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDirect cho an toàn của thị trường", đại diện VNDirect cho hay.

Vào khoảng 18h00 cùng ngày, trên website của chứng khoán VNDirect vẫn đang "treo" thông báo: "…đang trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại…". Ảnh chụp màn hình

Cũng theo VNDirect, hệ thống bị tấn công từ 10h Chủ nhật ngày 24/3/2024, bởi một tổ chức quốc tế đến đến toàn bộ nền tảng giao dịch chứng khoán của VNDirect không truy cập được.

Đơn vị này cũng đã có thông báo tới các khách hàng, nhà đầu tư về tình hình xử lý khắc phục hệ thống sau khi tấn công ngày cuối tuần.

Vào thời điểm mở cửa thị trường phiên sáng nay, các nhà đầu tư có tài khoản tại VNDirect đã không thể truy cập vào nền tảng VNDirect để giao dịch. Sự cố này khiến các nhà đầu tư lo lắng, bất an.

Đây không phải lần duy nhất VNDirect khiến các nhà đầu tư "ăn không ngon, ngủ không yên", trước đó,

Ngay sau khi xảy ra sự cố, hồi tháng 4/2022, một sự cố tương tự cũng xảy ra với VNDirect khi website của đơn vị bất ngờ đổi tên miền là vndirect.com.vn và các trang mở rộng khác như trade.vndirect.com.vn hay banggia.vndirect.com.vn đã hết hạn sử dụng.

Nhà đầu tư sử dụng laptop hay thiết bị di động cũng đều không thể đăng nhập. Rất may mắn, sự cố này đã không ảnh hưởng đến thời gian giao dịch của nhà đầu tư.

Vào khoảng 18h00 cùng ngày, trên website của chứng khoán VNDirect vẫn đang "treo" thông báo: "…đang trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại…".

Sống ở Hà Nội, một chủ xe bất ngờ bị trừ cước theo tháng ở miền Nam, VETC không trả lại tiền, khách hàng có chịu thiệt? GĐXH - Chị L.T.T.H khẳng định, bản thân không đăng ký đóng cước đường bộ theo tháng và không di chuyển ở khu vực miền Nam nhưng tài khoản VETC lần lượt trừ cước đường bộ trong 2 tháng.