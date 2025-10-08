Cứ mưa là ngập, những khu vực này vẫn có giá nhà đất cao kỷ lục

Những con đường, tuyến phố cứ hễ mưa lớn là ngập

Cho đến hôm nay, ngày 8/10, khi mưa đã ngớt do ảnh hưởng của bão Matmo, nhiều tuyến phố, nhiều khu dân cư trên địa bàn thủ đô Hà Nội nước vẫn còn lênh láng, ảnh hưởng lớn đến quá trình di chuyển, cũng như cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân.

Các tuyến phố vẫn còn ngập khá nặng trong buổi sáng hôm nay có thể kể đến như Ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu (phường Thanh Liệt, Hà Nội), Phố Miêu Nha, Đầu cầu Ngà, đường Phúc Diễn, đường Trần Bình đoạn từ Hồ Tùng Mậu qua Bệnh viện 19-8, đường Lê Quang Đạo rẽ vào Mễ Trì, phố Phạm Văn Bạch (đoạn qua Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), đường Lương Thế Vinh, một số đoạn đường Tố Hữu, ngã ba Xa La…

Các khu đô thị như An Khánh, Ciputra hay Geleximco Lê Trọng Tấn tình trạng cứ mưa lớn là ngập diễn ra thường xuyên.

Nghịch lý, dù dễ ngập nhưng giá nhà đất tại nhiều khu vực leo thang kỷ lục

Cơn mưa lớn sau bão số 10, số 11 đã biến nhiều tuyến phố, khu đô thị ở Hà Nội thành "biển nước", từ nội đô đến ngoại thành. Nhưng nghịch lý là giữa cảnh thành phố liên tục "thất thủ", giá nhà đất tại nhiều khu vực ngập nặng vẫn leo thang kỷ lục, phản chiếu một thực trạng quy hoạch méo mó và rủi ro lớn trong quản trị đô thị Thủ đô.

Dù thường xuyên chìm trong nước, giá nhà đất ở nhiều khu vực Hà Nội vẫn tăng mạnh, thậm chí vượt xa mặt bằng chung. Triều Khúc là ví dụ điển hình.

Sau mỗi trận mưa lớn, khu vực này được dân mạng gọi là "vịnh Triều Khúc" – nhiều tuyến phố ngập tới 0,5–0,7 m. Thế nhưng, giá đất tại đây vẫn dao động 150–270 triệu đồng/m², tăng 20–30% so với đầu năm.

Đối diện đường Triều Khúc, đường Lương Thế Vinh cũng là "vùng rốn" của ngập úng, trong khi giá nhà đất cũng dao động từ 150-360 triệu đồng/m2.

Với các căn mặt phố tại 2 tuyến đường này, giá có thể chạm 500 triệu đồng/m², tương đương những khu vực trung tâm như Cầu Giấy hay Đống Đa.

Lý do, theo các môi giới, là lợi thế vị trí và dòng tiền cho thuê. Triều Khúc hay Lương Thế Vinh đều nằm gần nhiều trường đại học, nhu cầu thuê trọ và kinh doanh luôn cao. Một chung cư mini 9 tầng ở đây có thể mang lại doanh thu 100–150 triệu đồng/tháng, đủ hấp dẫn để nhà đầu tư "nhắm mắt" trước rủi ro ngập úng.

Không chỉ khu dân cư cũ, những khu đô thị cao cấp, nơi giá biệt thự, shophouse lên tới 300–500 triệu đồng/m² cũng thường xuyên ngập sâu.

Tại Geleximco Lê Trọng Tấn, trận mưa lớn cuối tháng 8 khiến nước tràn vào hầm biệt thự hàng chục tỷ đồng, xe cộ chết máy, sinh hoạt tê liệt. Tình trạng tương tự diễn ra tại An Khánh, An Hưng, Văn Quán, và thậm chí cả Ciputra – khu đô thị được xem là biểu tượng của đẳng cấp sống Hà Nội.

Các chuyên gia chỉ ra rằng mật độ xây dựng cao, thiếu hồ điều hòa, cốt nền rối loạn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên tại nhiều tuyến đường và khu dân cư khi mưa lớn.

Thực tế, nghịch lý "nhà ngập giá cao" đang là lời cảnh báo nghiêm khắc cho người mua nhà và nhà quản lý đô thị. Khi giá trị bất động sản được quyết định bởi vị trí và lợi nhuận, chứ không phải chất lượng sống và an toàn môi trường, thì ngập lụt không chỉ là chuyện của nước mưa, mà là biểu tượng của lỗ hổng trong tầm nhìn phát triển Thủ đô.

