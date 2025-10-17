Hồ Hoài Anh: May mắn có những khoảng lặng để trải nghiệm nhiều hơn

Ca sĩ Ngọc Anh: Tôi 'nằm mơ' về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất nhiều GĐXH - Ca sĩ Ngọc Anh cho biết, cô là người có đời sống tâm linh tương đối phong phú. Trước khi kết hợp với Hồ Hoài Anh, cô từng nằm mơ về nam nhạc sĩ rất nhiều.

Hồ Hoài Anh cảm thấy may mắn vì có khoảng lặng

Hồ Hoài Anh trong cuộc họp báo ra mắt album của ca sĩ Ngọc Anh đã có những chia sẻ khá cởi mở về cảm xúc trong những năm qua. Trải qua sự cố ồn ào trong chuyến công tác ở Tây Ban Nha và biến cố về hôn nhân, Hồ Hoài Anh trở nên khép mình, ít xuất hiện trước truyền thông.

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ rằng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất ngại khi phải xuất hiện trước truyền thông. Đặc biệt, việc anh ngồi trước mọi người để trả lời những câu hỏi khiến anh e dè.

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ vẫn chia sẻ một phần nào về cuộc sống bản thân khi được mọi người hỏi thăm. Anh tâm sự: "Quả thật có lẽ cuộc sống mỗi người sẽ có những giai đoạn khác nhau. Mình cũng đã từng nhiều lúc dành nhiều thời gian cho nhiều dạng công việc khác nhau nhưng cũng có may mắn là có những khoảng lặng như vừa rồi, được suy nghĩ, trải nghiệm nhiều hơn và nghĩ điều gì thật sự cần thiết cho đời sống của mình".

Hồ Hoài Anh có những "khoảng lặng" để thêm nhiều trải nghiệm. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn nói rằng anh đã gặp nhiều may mắn vì vẫn còn những người bạn tốt bên cạnh. Đặc biệt, dù xảy ra sự cố ồn ào nhưng Hồ Hoài Anh vẫn được Ban Văn nghệ Đài THVN cho cơ hội tham gia sản xuất chương trình "Điểm hẹn tài năng". "Những khoảnh khắc như vậy thật sự ý nghĩa với tôi. Cảm ơn mọi người vì trong suốt quá trình vừa rồi vẫn đặt niềm tin tưởng và yêu thương đến một người mà có lẽ từ giờ đến sau này sẽ là một nhạc sĩ nhẹ nhàng và êm đềm", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Theo lời ca sĩ Ngọc Anh, Hồ Hoài Anh e ngại khi xuất hiện trước truyền thông.

Suốt thời gian qua, ngoài công việc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sống kín tiếng và ít chia sẻ trên trang cá nhân về đời sống riêng. Anh chọn những khoảng lặng để chữa lành và tìm niềm vui trong âm nhạc.

"Vài bài hát vui ít ỏi là trong những album làm với Lưu Hương Giang"

Trong suốt cuộc trò chuyện ở buổi lễ ra mắt album của ca sĩ Ngọc Anh, nữ ca sĩ có "trách yêu" khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác ca khúc buồn và day dứt. Trong khi cuộc sống của cô rất viên mãn, để lấy được cảm xúc cho bài hát, Ngọc Anh đã nghĩ về cuộc sống của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Tuy nhiên, với Hồ Hoài Anh thì mọi chuyện lại không hẳn như vậy. Anh cho biết từ xưa mình đã hay viết nhạc buồn với ca từ day dứt. "Nói về ca khúc, có thể là phong cách âm nhạc cá nhân thôi, thường mang màu sắc hơi day dứt, cao trào, ít khi trong quá trình sáng tác có bài nào vui. Có lẽ vài bài hát vui ít ỏi là trong những album làm với Lưu Hương Giang," anh trải lòng.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thừa nhận chỉ có những bài hát vui ít ỏi khi làm album với Lưu Hương Giang.

Hồ Hoài Anh cũng chia sẻ rằng sắp tới sẽ làm album cho một vài ca sĩ nữa và chương trình về lịch sử Việt Nam được đầu tư bài bản. Mới đây, anh giúp ca sĩ Đức Phúc giành được ngôi vị Quán quân tại cuộc thi Intervision 2025 ở Moscow, Liên bang Nga. Với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", Đức Phúc đã vượt qua hơn 20 thí sinh quốc tế, giành số điểm cao nhất là 422 điểm.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn lại những người bạn tốt sau nhiều biến cố.

Trước chiến thắng của Đức Phúc, Hồ Hoài Anh đã viết những dòng xúc động: "Một ngày rất sôi nổi và bất ngờ. Ngay lúc này, tôi thật sự không hoàn toàn tỉnh táo vì vừa tham dự một bữa tiệc nhỏ do mấy anh em thân thiết tổ chức nhân sự kiện. Cảm giác lúc này với tôi rất lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại vài khó khăn vừa qua, đọng lại là sự biết ơn vô cùng mà không lời nào diễn tả được. Vẫn còn nguyên ở đó những người yêu, người thương còn tin tưởng và vẫn âm thầm hỗ trợ, đồng hành với tôi, dù là lúc thăng hoa nhất hay là lúc vô minh nhất".

Trước khi góp phần tạo sức vang cho Đức Phúc tại thị trường âm nhạc quốc tế, Hồ Hoài Anh còn từng đứng sau chương trình âm nhạc "Điểm hẹn tài năng" của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí lớn như Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh…

Hồ Hoài Anh chia sẻ về "khoảng lặng" đã qua của mình. Hiện tại, anh chỉ tập trung cống hiến cho công việc. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: Mạnh Nguyễn