Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi được đánh giá cao về nhan sắc lẫn học vấn. Sau đó, Thanh Thủy tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2024 và đăng quang. Chiến thắng này giúp cô ghi tên mình vào danh sách những hoa hậu Việt thành công trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, đồng thời tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cá nhân.