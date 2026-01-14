Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Thứ tư, 11:59 14/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy và diễn viên Steven Nguyễn xuất hiện chung khung hình khiến fan sắc đẹp xuýt xoa.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 1.Khán giả háo hức khi Trung úy Quang của 'Mưa đỏ' góp mặt trong phim VTV sắp lên sóng

GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang sẽ xuất hiện trong phim "Không giới hạn" sắp lên sóng VTV1, điều này khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy vừa nhận giải thưởng “Pretty Lady” tại Đẹp Awards 2025. Điều khiến fan chú ý là nam diễn viên "Mưa đỏ" - Steven Nguyễn cũng có xuất hiện trên sân khấu cùng nàng hậu quê Đà Nẵng.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 3.

Được biết, Steven là người xướng tên Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận giải “Pretty Lady” của Đẹp Awards 2025. Đây là lần đầu cả hai đứng chung khung hình nhưng không khỏi khiến fan sắc đẹp trầm trồ vì đẹp đôi. Cũng tại sự kiện, ekip phim “Mưa đỏ" cũng nhận giải “The Dream Team”.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 4.

Thanh Thủy xuất hiện trang phục dạ hội lộng lẫy, phom dáng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Phong cách trang điểm được tiết chế, tập trung làm nổi bật làn da sáng cùng thần thái rạng rỡ, mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 5.

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi được đánh giá cao về nhan sắc lẫn học vấn. Sau đó, Thanh Thủy tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2024 và đăng quang. Chiến thắng này giúp cô ghi tên mình vào danh sách những hoa hậu Việt thành công trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, đồng thời tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cá nhân.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 6.

Tháng 11/2025, Thanh Thủy chính thức kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế.

Hoa hậu thanh thủy và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau tại đẹp Awards 2025 - Ảnh 7.

Thanh Thủy vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, truyền thông, hoạt động cộng đồng hoặc nghệ thuật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khoảnh khắc 'gây bão' mạng xã hội của Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân

Khoảnh khắc 'gây bão' mạng xã hội của Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Cùng chuyên mục

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Giải trí
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top