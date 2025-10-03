Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Thứ sáu, 15:49 03/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.

Hoa hậu Yến Nhi nhận góp ý về nhan sắc tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 1.Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025

GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam vừa nhận sash từ ban tổ chức để tham gia các hoạt động chính thức của Miss Grand International 2025.

Yến Nhi nhận nhiều góp ý 

Yến Nhi từ sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (14/9) đã nhận không ít sự quan tâm từ fan sắc đẹp có khen có chê, nhiều nhất là những bình luận cho rằng nhan sắc của người đẹp sinh năm 2004 bị đánh giá không hợp thị hiếu công chúng. 

Mới đây, khi đang "chinh chiến" tại "đấu trường" sắc đẹp quốc tế Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan, nhan sắc của Yến Nhi một lần nữa lại được quan tâm. Cụ thể, trong hình ảnh được livestream gần đây, nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận chê nhan sắc Yến Nhi khác lạ, đôi môi không được tự nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến góp ý về kiểu tóc, makeup, cách nói chuyện của nàng hậu quê Đắk Lắk.

Hoa hậu Yến Nhi nhận góp ý về nhan sắc tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 2.
Hoa hậu Yến Nhi nhận góp ý về nhan sắc tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 3.

Hình ảnh livestream của Yến Nhi khiến fan tranh cãi. 

Yến Nhi trong buổi livestream. 

Thậm chí, trong buổi livestream, cô còn được góp ý bớt sử dụng câu "oh my ghost" hay hạn chế một số biểu cảm nhăn mày, nhăn mũi. Tuy nhiên, thái độ khi tiếp nhận góp ý của nàng hậu cũng không "được lòng" fan.

Về nhan sắc khác lạ, trước đó, Yến Nhi tiết lộ cô đã can thiệp thẩm mỹ phần mũi, rãnh cười và phần môi trước ngày lên đường sang Thái Lan tranh tài cùng đại diện các quốc gia khác.

"Tôi yêu hình hài tự nhiên của mình nhưng vẫn muốn chủ động làm đẹp, hoàn thiện vẻ ngoài. Đến với Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng", Yến Nhi cho biết.

Hoa hậu Yến Nhi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trước thềm Miss Grand International 2025.

Yến Nhi được fan Thái gọi biệt danh thân mật

Đáp lại những nhận xét của fan sắc đẹp trong nước, trong những ngày đầu của hành trình Miss Grand International 2025 tại Bangkok (Thái Lan), Yến Nhi cho biết cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả quốc tế. Cụ thể, tối ngày 2/10, cô cùng dàn thí sinh quốc tế cùng nhau khoe sắc trong hai phần trình diễn dạ hội và trang phục truyền thống Thái Lan. 

Sau hai phần thể hiện tại họp báo, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cô rất hạnh phúc khi nhận nhiều tình cảm từ người hâm mộ quốc tế. “Tôi rất vui khi nhiều khán giả nước ngoài nhớ đến mình và cổ vũ nồng nhiệt. Ban đầu tôi nghĩ xuất hiện ngay sau đại diện Venezuela thì khán giả sẽ lắng xuống, nhưng thật bất ngờ khi bước ra, tôi nghe rất nhiều tiếng hô ‘Việt Nam”. Khoảnh khắc ấy khiến tôi phấn khích”, Yến Nhi bày tỏ. Thậm chí, theo Yến Nhi tiết lộ có người hâm mộ còn ưu ái gọi cô với biệt danh thân mật là “Nong Yen”. 

Sắp tới, Yến Nhi và các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi như tài năng, trình diễn áo tắm, trang phục văn hoá dân tộc, phỏng vấn kín… Các hoạt động luân phiên diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin của Thái Lan. Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 18/10.

Hoa hậu Yến Nhi nhận góp ý về nhan sắc tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 4.
Hoa hậu Yến Nhi nhận góp ý về nhan sắc tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 5.

Hai layout khác nhau của Yến Nhi trong buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025 diễn ra tối 2/10 tại Bangkok (Thái Lan).

Yến Nhi trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025

Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Cùng chuyên mục

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Càng gần đến đêm chung kết, "Vietnam's Next Top Model" được dự đoán sẽ đầy kịch tính khi chọn ra Top 3 góp mặt vào chung kết.

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa có chuyến thiện nguyện cùng con gái Viann. Ngoài nghĩa cử ý nghĩa này, công chúng còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái của ái nữ nhà hoa hậu.

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng trang phục dễ thương trong lần đón trung thu đầu tiên ở trường học.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Điền tâm sự thời điểm đi khám vì mắt đột ngột mờ đặc, ánh sáng trước mắt "tắt dần" và lời chẩn đoán "có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào" khiến tim ông như ngừng đập.

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh "nóng" trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Xem nhiều

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Giải trí
Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Giải trí
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top