Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc
GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.
Yến Nhi nhận nhiều góp ý
Yến Nhi từ sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (14/9) đã nhận không ít sự quan tâm từ fan sắc đẹp có khen có chê, nhiều nhất là những bình luận cho rằng nhan sắc của người đẹp sinh năm 2004 bị đánh giá không hợp thị hiếu công chúng.
Mới đây, khi đang "chinh chiến" tại "đấu trường" sắc đẹp quốc tế Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan, nhan sắc của Yến Nhi một lần nữa lại được quan tâm. Cụ thể, trong hình ảnh được livestream gần đây, nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận chê nhan sắc Yến Nhi khác lạ, đôi môi không được tự nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến góp ý về kiểu tóc, makeup, cách nói chuyện của nàng hậu quê Đắk Lắk.
Hình ảnh livestream của Yến Nhi khiến fan tranh cãi.
Yến Nhi trong buổi livestream.
Thậm chí, trong buổi livestream, cô còn được góp ý bớt sử dụng câu "oh my ghost" hay hạn chế một số biểu cảm nhăn mày, nhăn mũi. Tuy nhiên, thái độ khi tiếp nhận góp ý của nàng hậu cũng không "được lòng" fan.
Về nhan sắc khác lạ, trước đó, Yến Nhi tiết lộ cô đã can thiệp thẩm mỹ phần mũi, rãnh cười và phần môi trước ngày lên đường sang Thái Lan tranh tài cùng đại diện các quốc gia khác.
"Tôi yêu hình hài tự nhiên của mình nhưng vẫn muốn chủ động làm đẹp, hoàn thiện vẻ ngoài. Đến với Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng", Yến Nhi cho biết.
Hoa hậu Yến Nhi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trước thềm Miss Grand International 2025.
Yến Nhi được fan Thái gọi biệt danh thân mật
Đáp lại những nhận xét của fan sắc đẹp trong nước, trong những ngày đầu của hành trình Miss Grand International 2025 tại Bangkok (Thái Lan), Yến Nhi cho biết cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả quốc tế. Cụ thể, tối ngày 2/10, cô cùng dàn thí sinh quốc tế cùng nhau khoe sắc trong hai phần trình diễn dạ hội và trang phục truyền thống Thái Lan.
Sau hai phần thể hiện tại họp báo, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cô rất hạnh phúc khi nhận nhiều tình cảm từ người hâm mộ quốc tế. “Tôi rất vui khi nhiều khán giả nước ngoài nhớ đến mình và cổ vũ nồng nhiệt. Ban đầu tôi nghĩ xuất hiện ngay sau đại diện Venezuela thì khán giả sẽ lắng xuống, nhưng thật bất ngờ khi bước ra, tôi nghe rất nhiều tiếng hô ‘Việt Nam”. Khoảnh khắc ấy khiến tôi phấn khích”, Yến Nhi bày tỏ. Thậm chí, theo Yến Nhi tiết lộ có người hâm mộ còn ưu ái gọi cô với biệt danh thân mật là “Nong Yen”.
Sắp tới, Yến Nhi và các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi như tài năng, trình diễn áo tắm, trang phục văn hoá dân tộc, phỏng vấn kín… Các hoạt động luân phiên diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin của Thái Lan. Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 18/10.
Hai layout khác nhau của Yến Nhi trong buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025 diễn ra tối 2/10 tại Bangkok (Thái Lan).
Yến Nhi trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan.
