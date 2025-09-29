Mới nhất
Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Thứ hai, 14:43 29/09/2025
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi rơi nước mắt khi tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025. Người đẹp quê Đắk Lắk mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 1.Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

GĐXH - Yến Nhi - người đẹp sinh năm 2004 đến từ Đắk Lắk đã trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 2.

Sáng 29/9, Hoa hậu Yến Nhi đã chính thức sang Thái Lan thi Miss Grand International 2025.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 3.
Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 4.

Từ 8h30, Hoa hậu Yến Nhi diện jumpsuit cut out cổ yếm của NTK Tăng Thành Công, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất hội ngộ cùng ê-kíp và chuẩn bị hành trang "đem chuông đi đánh xứ người".  

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 5.

Được biết, trong 30 thiết kế Yến Nhi mang theo, bộ trang phục dân tộc cùng hai thiết kế dạ hội cho đêm bán kết và chung kết là quan trọng nhất.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 6.

Hoa hậu Yến Nhi đem hơn 20 vali chứa 30 bộ trang phục, bay sang Thái Lan thi Miss Grand International 2025. Theo stylist Kiệt Cao, phần lớn trang phục của Yến Nhi được các nhà thiết kế Việt sáng tạo hoặc làm mới, nhằm mang đến hình ảnh chỉn chu, hiện đại.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 7.
Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 8.

Tại sân bay, bố mẹ Yến Nhi cũng có mặt tiễn con gái đi thi quốc tế. Đáng chú ý, trước giờ lên đường, mẹ của nàng hậu ôm con gái bật khóc khiến Yến Nhi cũng nghẹn ngào.

Mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con đi thi quốc tế.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 9.

Bố mẹ của Yến Nhi (đứng bên cạnh nàng hậu).

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025 - Ảnh 10.

Tại sân bay, Yến Nhi có sự đồng hành từ gia đình, các người đẹp và đơn vị tổ chức tiếp thêm tinh thần để cô tự tin bước vào đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng".

An Khánh
Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?

Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trước sự mất mát quá lớn của bà con 5 tỉnh bị bão Bualoi gây ra, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè đã có hành động thiết thực, ủng hộ đồng bào 1 tỷ đồng.

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.

Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'

Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú "lội ngược dòng" khi phim "Mưa đỏ" thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và "làm mới" cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng Kiều

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng Kiều

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" cùng dàn "anh trai" NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic sẽ có mặt trong MV 'Let's Vietnam' của ca sĩ Bằng Kiều.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn và rời xa hào quang trong quá khứ.

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Doanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây đã khoe con gái bé bỏng mới hơn 4 tháng tuổi.

Tòa soạn Quảng cáo
Top