Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

12 giờ trước

GĐXH - Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú "lội ngược dòng" khi phim "Mưa đỏ" thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và "làm mới" cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.