Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi rơi nước mắt khi tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025. Người đẹp quê Đắk Lắk mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.
Từ 8h30, Hoa hậu Yến Nhi diện jumpsuit cut out cổ yếm của NTK Tăng Thành Công, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất hội ngộ cùng ê-kíp và chuẩn bị hành trang "đem chuông đi đánh xứ người".
Tại sân bay, bố mẹ Yến Nhi cũng có mặt tiễn con gái đi thi quốc tế. Đáng chú ý, trước giờ lên đường, mẹ của nàng hậu ôm con gái bật khóc khiến Yến Nhi cũng nghẹn ngào.
Mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động tiễn con đi thi quốc tế.
Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng".
