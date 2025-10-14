Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 14/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 14/10/2025 L: K41-T10 L: 10B L: T10-K2 Giải đặc biệt 040618 318696 982497 Giải nhất 19956 60584 94199 Giải nhì 34426 51065 87015 Giải ba 00797 10368 87576 26775 28726 35937 Giải tư 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 Giải năm 5212 8292 7042 Giải sáu 8515 1744 6505 9631 5873 2217 8448 9525 6903 Giải bảy 665 950 514 Giải tám 91 33 29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 14/10/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt 989447 734840 Giải nhất 93988 40326 Giải nhì 09069 70824 Giải ba 82046 12698 06322 71188 Giải tư 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 Giải năm 7232 1761 Giải sáu 9157 8421 9289 5303 4933 9021 Giải bảy 804 711 Giải tám

04 45



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 14/10/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1 73482 Giải 2 24515 12045 Giải 3 16763 18239 39990 54597 88132 33982 Giải 4 1293 5905 8675 4991 Giải 5 0121 0635 8362 8028 4947 1638 Giải 6 076 989 704 Giải 7 11 33 29 40

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 14/10/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

