Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025

Thứ ba, 15:46 14/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 14/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

14/10/2025

L: K41-T10

L: 10B

L: T10-K2

Giải đặc biệt

040618

318696

982497

Giải nhất

19956

60584

94199

Giải nhì

34426

51065

87015

Giải ba

00797

10368

87576

26775

28726

35937

Giải tư

12419

03779

03084

99345

80920

90490

46201

66910

01916

76884

89574

87046

06183

21106

38119

37379

65485

54214

88859

31064

29649

Giải năm

5212

8292

7042

Giải sáu

8515

1744

6505

9631

5873

2217

8448

9525

6903

Giải bảy

665

950

514

Giải tám

91

33

29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

14/10/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt

989447

734840

Giải nhất

93988

40326

Giải nhì

09069

70824

Giải ba

82046

12698

06322

71188

Giải tư

69932

72628

84760

91118

11024

47482

96125

51488

88184

72336

94658

50370

24060

98130

Giải năm

7232

1761

Giải sáu

9157

8421

9289

5303

4933

9021

Giải bảy

804

711

Giải tám

04

45


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 14/10/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1

73482
Giải 2

24515

12045
Giải 3

16763

18239

39990

54597

88132

33982
Giải 4

1293

5905

8675

4991
Giải 5

0121

0635

8362

8028

4947

1638
Giải 6

076

989

704
Giải 7

11

33

29

40

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 14/10/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
