Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 14/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
14/10/2025
L: K41-T10
L: 10B
L: T10-K2
|Giải đặc biệt
040618
318696
982497
|Giải nhất
19956
60584
94199
|Giải nhì
34426
51065
87015
|Giải ba
00797
10368
87576
26775
28726
35937
|Giải tư
12419
03779
03084
99345
80920
90490
46201
66910
01916
76884
89574
87046
06183
21106
38119
37379
65485
54214
88859
31064
29649
|Giải năm
5212
8292
7042
|Giải sáu
8515
1744
6505
9631
5873
2217
8448
9525
6903
|Giải bảy
665
950
514
|Giải tám
91
33
29
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
14/10/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
989447
734840
|Giải nhất
93988
40326
|Giải nhì
09069
70824
|Giải ba
82046
12698
06322
71188
|Giải tư
69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125
51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130
|Giải năm
7232
1761
|Giải sáu
9157
8421
9289
5303
4933
9021
|Giải bảy
804
711
|Giải tám
04
45
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|
73482
|Giải 2
24515
|
12045
|Giải 3
16763
18239
|
39990
54597
88132
|
33982
|Giải 4
1293
5905
8675
|
4991
|Giải 5
0121
0635
|
8362
8028
4947
|
1638
|Giải 6
076
989
|
704
|Giải 7
11
33
29
|
40
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
