Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 12/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 12/10/2025 L: TG-B10 L: 10K2 L: ĐL10K2 Giải đặc biệt 496675 379880 615051 Giải nhất 50931 96877 68512 Giải nhì 37538 41934 68725 Giải ba 68626 14663 13973 16947 81501 92758 Giải tư 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 Giải năm 1257 3797 3911 Giải sáu 1467 9372 9661 1518 7786 3597 5413 5483 0094 Giải bảy 344 814 244 Giải tám

30 46 65

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 12/10/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 296358 094610 395309 Giải nhất 71150 92044 04617 Giải nhì 11913 00403 28621 Giải ba 57368 12262 67510 71482 99797 03177 Giải tư 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 Giải năm 8762 4714 6312 Giải sáu 7121 6307 4147 4722 0799 9437 6319 6300 2617 Giải bảy 928 684 023 Giải tám 71 11 10



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 12/10/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN ĐB 26352 Giải 1 46620 Giải 2 88046 06757 Giải 3 82102 55236 49407 14412 93966 59246 Giải 4 3781 2444 1432 7054 Giải 5 4205 3302 6273 7546 7162 9102 Giải 6 493 645 966 Giải 7 02 90 42 28

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 12/10/2025

04

10

16

20

28

34 Giá trị Jackpot: 91,931,702,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 91,931,702,000 Giải Nhất O O O O O 61 10.000.000 Giải Nhì O O O O 2,603 300.000 Giải Ba O O O 42,026 30.000

