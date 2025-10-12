Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 12/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
12/10/2025
L: TG-B10
L: 10K2
L: ĐL10K2
|Giải đặc biệt
496675
379880
615051
|Giải nhất
50931
96877
68512
|Giải nhì
37538
41934
68725
|Giải ba
68626
14663
13973
16947
81501
92758
|Giải tư
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|Giải năm
1257
3797
3911
|Giải sáu
1467
9372
9661
1518
7786
3597
5413
5483
0094
|Giải bảy
344
814
244
|Giải tám
30
46
65
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
12/10/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
296358
094610
395309
|Giải nhất
71150
92044
04617
|Giải nhì
11913
00403
28621
|Giải ba
57368
12262
67510
71482
99797
03177
|Giải tư
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|Giải năm
8762
4714
6312
|Giải sáu
7121
6307
4147
4722
0799
9437
6319
6300
2617
|Giải bảy
928
684
023
|Giải tám
71
11
10
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN
|ĐB
|
26352
|Giải 1
|
46620
|Giải 2
88046
|
06757
|Giải 3
82102
55236
|
49407
14412
93966
|
59246
|Giải 4
3781
2444
1432
|
7054
|Giải 5
4205
3302
|
6273
7546
7162
|
9102
|Giải 6
493
645
|
966
|Giải 7
02
90
42
|
28
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:
04
10
16
20
28
34
Giá trị Jackpot: 91,931,702,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
91,931,702,000
|Giải Nhất
O O O O O
61
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
2,603
|300.000
|Giải Ba
O O O
42,026
|30.000
