Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025

Chủ nhật, 15:47 12/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 12/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

12/10/2025

L: TG-B10

L: 10K2

L: ĐL10K2

Giải đặc biệt

496675

379880

615051

Giải nhất

50931

96877

68512

Giải nhì

37538

41934

68725

Giải ba

68626

14663

13973

16947

81501

92758

Giải tư

68767

04471

10297

10573

90662

57223

42514

69038

19472

56809

23585

42959

49735

95369

35517

70286

76748

25739

74984

68194

19343

Giải năm

1257

3797

3911

Giải sáu

1467

9372

9661

1518

7786

3597

5413

5483

0094

Giải bảy

344

814

244

Giải tám

30

46

65

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

12/10/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

296358

094610

395309

Giải nhất

71150

92044

04617

Giải nhì

11913

00403

28621

Giải ba

57368

12262

67510

71482

99797

03177

Giải tư

62215

24907

70559

39811

44106

76715

79109

03696

99478

27769

51685

68459

98818

97032

09268

12405

17776

85055

05586

46562

49134

Giải năm

8762

4714

6312

Giải sáu

7121

6307

4147

4722

0799

9437

6319

6300

2617

Giải bảy

928

684

023

Giải tám

71

11

10


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 12/10/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN
ĐB

26352
Giải 1

46620
Giải 2

88046

06757
Giải 3

82102

55236

49407

14412

93966

59246
Giải 4

3781

2444

1432

7054
Giải 5

4205

3302

6273

7546

7162

9102
Giải 6

493

645

966
Giải 7

02

90

42

28

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 12/10/2025

  • 04

  • 10

  • 16

  • 20

  • 28

  • 34

Giá trị Jackpot: 91,931,702,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

91,931,702,000

Giải Nhất

O O O O O 

61

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

2,603

300.000
Giải Ba

O O O 

42,026

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2

Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

Thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM đang trong giai đoạn đà tăng giá nhanh, thanh khoản vẫn tăng do được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Riêng các dự án chung cư mở bán mới trong quý III đã tiệm cận ngưỡng 108 - 131 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn 50% nguồn cung mới tại cả hai thị trường này có giá trên 100 triệu đồng/m2.

Dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Trái với những kỳ vọng sẽ tăng tiếp, một số chuyên gia nêu quan điểm khó đoán về xu hướng giá vàng.

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại và giảm sâu giá các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Các chương trình giảm giá thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong những ngày cuối tuần.

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

Giữa lúc giá nhà đất tại Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cao, không ít căn nhà được rao bán rẻ chỉ bằng một nửa thị trường khiến người mua tò mò. Khi tới nơi, nhiều người mua phải quay xe.

Giá nhà mặt phố tại quận Nam Từ Liêm cũ tăng nhiệt:Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ, phường nào đang biến động mạnh?

Giá nhà mặt phố tại quận Nam Từ Liêm cũ tăng nhiệt:Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ, phường nào đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội) sau đợt điều chỉnh địa giới hành chính tháng 7/2025 liên tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu?

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đồng loạt tung ra các ưu đãi giảm giá hấp dẫn, kéo nhiều loại xuống giá chỉ ngang SUV hạng B.

Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điện

Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Từ tháng 10, EVN bắt đầu triển khai thử nghiệm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Đáng chú ý, mức giá điện năng thấp nhất chỉ 843 đồng/kWh.

Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.

Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.

Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.

Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kém

Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kém

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thị

Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Giá cả thị trường
Xe đa dụng MPV giá 420 triệu đồng của Kia thiết kế đẹp hiện đại lại rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe đa dụng MPV giá 420 triệu đồng của Kia thiết kế đẹp hiện đại lại rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

Top