Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 10/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 10/10/2025 L: 46VL41 L: 10K41 L: 34TV41 Giải đặc biệt 562405 885859 376469 Giải nhất 56198 43841 79083 Giải nhì 12319 52111 73723 Giải ba 07730 70303 18628 11350 27332 03517 Giải tư 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 Giải năm 3520 6825 3344 Giải sáu 4270 9873 5064 8319 8236 9487 2142 5847 9435 Giải bảy 559 251 091 Giải tám

15 35 23

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 10/10/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 179313 851840 Giải nhất 90990 88408 Giải nhì 73722 93309 Giải ba 74575 08379 61445 50173 Giải tư 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 Giải năm 1353 4156 Giải sáu 7701 9382 5690 9254 0011 0347 Giải bảy 878 486 Giải tám 15 11

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 10/10/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR ĐB 01640 Giải 1 54778 Giải 2 58480 54921 Giải 3 50749 94670 56818 51058 03833 71888 Giải 4 8299 6500 7568 0321 Giải 5 2625 5349 0601 2158 8746 0990 Giải 6 034 005 095 Giải 7 41 71 90 42





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 10/10/2025

04

05

25

34

39

43 Giá trị Jackpot: 83,805,967,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 83,805,967,000 Giải Nhất O O O O O 55 10.000.000 Giải Nhì O O O O 2,759 300.000 Giải Ba O O O 43,209 30.000

