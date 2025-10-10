Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025

Thứ sáu, 16:03 10/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 10/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

10/10/2025

L: 46VL41

L: 10K41

L: 34TV41

Giải đặc biệt

562405

885859

376469

Giải nhất

56198

43841

79083

Giải nhì

12319

52111

73723

Giải ba

07730

70303

18628

11350

27332

03517

Giải tư

48842

11824

83036

55755

71845

45624

87713

22983

97579

40295

78678

97283

82600

43877

40538

46736

23823

23942

46920

18563

61952

Giải năm

3520

6825

3344

Giải sáu

4270

9873

5064

8319

8236

9487

2142

5847

9435

Giải bảy

559

251

091

Giải tám

15

35

23

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

10/10/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

179313

851840

Giải nhất

90990

88408

Giải nhì

73722

93309

Giải ba

74575

08379

61445

50173

Giải tư

74116

41034

22817

21311

52968

52665

71554

21970

22610

73869

83426

92254

72269

28803

Giải năm

1353

4156

Giải sáu

7701

9382

5690

9254

0011

0347

Giải bảy

878

486

Giải tám

15

11

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 10/10/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR
ĐB

01640
Giải 1

54778
Giải 2

58480

54921
Giải 3

50749

94670

56818

51058

03833

71888
Giải 4

8299

6500

7568

0321
Giải 5

2625

5349

0601

2158

8746

0990
Giải 6

034

005

095
Giải 7

41

71

90

42


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 10/10/2025

  • 04

  • 05

  • 25

  • 34

  • 39

  • 43

Giá trị Jackpot:  83,805,967,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

83,805,967,000

Giải Nhất

O O O O O 

55

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

2,759

300.000
Giải Ba

O O O 

43,209

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Tòa soạn Quảng cáo
Top