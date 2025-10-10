Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 10/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
10/10/2025
L: 46VL41
L: 10K41
L: 34TV41
|Giải đặc biệt
562405
885859
376469
|Giải nhất
56198
43841
79083
|Giải nhì
12319
52111
73723
|Giải ba
07730
70303
18628
11350
27332
03517
|Giải tư
48842
11824
83036
55755
71845
45624
87713
22983
97579
40295
78678
97283
82600
43877
40538
46736
23823
23942
46920
18563
61952
|Giải năm
3520
6825
3344
|Giải sáu
4270
9873
5064
8319
8236
9487
2142
5847
9435
|Giải bảy
559
251
091
|Giải tám
15
35
23
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
10/10/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
179313
851840
Giải nhất
90990
88408
|Giải nhì
73722
93309
|Giải ba
74575
08379
61445
50173
|Giải tư
74116
41034
22817
21311
52968
52665
71554
21970
22610
73869
83426
92254
72269
28803
|Giải năm
1353
4156
|Giải sáu
7701
9382
5690
9254
0011
0347
|Giải bảy
878
486
|Giải tám
15
11
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR
|ĐB
|
01640
|Giải 1
|
54778
|Giải 2
58480
|
54921
|Giải 3
50749
94670
|
56818
51058
03833
|
71888
|Giải 4
8299
6500
7568
|
0321
|Giải 5
2625
5349
|
0601
2158
8746
|
0990
|Giải 6
034
005
|
095
|Giải 7
41
71
90
|
42
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025 có kết quả như sau:
04
05
25
34
39
43
Giá trị Jackpot: 83,805,967,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
83,805,967,000
|Giải Nhất
O O O O O
55
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
2,759
|300.000
|Giải Ba
O O O
43,209
|30.000
