Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 11/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
11/10/2025
L: 10B7
L: 10K2
L: 10K2-N25
L: K2T10
|Giải đặc biệt
688416
110001
792338
595981
|Giải nhất
25869
68623
05024
84773
|Giải nhì
83226
80755
55484
48387
|Giải ba
61769
37125
46684
28521
93728
62448
72372
32910
|Giải tư
85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544
22884
12428
56732
15067
09028
03311
20069
55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176
24847
06898
20751
01728
42145
78320
67381
|Giải năm
4425
0778
8481
4201
|Giải sáu
9362
7250
4754
8164
5527
7490
3197
3300
1616
5867
8476
5981
|Giải bảy
900
840
788
459
|Giải tám
72
43
38
70
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
11/10/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
636674
779404
351574
|Giải nhất
65875
22827
32904
|Giải nhì
69662
08089
53707
|Giải ba
62559
23972
21083
44623
93699
73109
|Giải tư
81558
37828
99063
81947
99293
63003
14249
46629
88614
03946
64426
01501
67532
30926
91751
43291
42613
28190
97110
45914
91925
|Giải năm
4706
7877
3502
|Giải sáu
9473
8936
2288
3010
8127
0100
4653
8466
1748
|Giải bảy
017
157
281
|Giải tám
15
53
86
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 18PQ-5PQ-11PQ-19PQ-13PQ-8PQ-7PQ-17PQ
|ĐB
|
00943
|Giải 1
|
43213
|Giải 2
66146
|
15901
|Giải 3
22906
04955
|
93893
32538
25660
|
85773
|Giải 4
8964
0803
4867
|
2405
|Giải 5
9122
6281
8813
6672
8101
|
7293
|Giải 6
803
301
|
325
|Giải 7
84
09
69
79
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:
03
07
26
43
44
46
25
Giá trị Jackpot 1: 31,626,228,000 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,564,418,400 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
31,626,228,000
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
3,564,418,400
|Giải Nhất
O O O O O
9
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
445
|500.000
|Giải Ba
O O O
10,019
50.000
