Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025

Thứ bảy, 12:49 11/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 10/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 11/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

11/10/2025

L: 10B7

L: 10K2

L: 10K2-N25

L: K2T10

Giải đặc biệt

688416

110001

792338

595981

Giải nhất

25869

68623

05024

84773

Giải nhì

83226

80755

55484

48387

Giải ba

61769

37125

46684

28521

93728

62448

72372

32910

Giải tư

85294

49527

56337

33647

38398

51617

24544

22884

12428

56732

15067

09028

03311

20069

55577

87529

79513

55899

74568

56515

20176

24847

06898

20751

01728

42145

78320

67381

Giải năm

4425

0778

8481

4201

Giải sáu

9362

7250

4754

8164

5527

7490

3197

3300

1616

5867

8476

5981

Giải bảy

900

840

788

459

Giải tám

72

43

38

70


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 11/10/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

11/10/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

636674

779404

351574

Giải nhất

65875

22827

32904

Giải nhì

69662

08089

53707

Giải ba

62559

23972

21083

44623

93699

73109

Giải tư

81558

37828

99063

81947

99293

63003

14249

46629

88614

03946

64426

01501

67532

30926

91751

43291

42613

28190

97110

45914

91925

Giải năm

4706

7877

3502

Giải sáu

9473

8936

2288

3010

8127

0100

4653

8466

1748

Giải bảy

017

157

281

Giải tám

15

53

86

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 11/10/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 18PQ-5PQ-11PQ-19PQ-13PQ-8PQ-7PQ-17PQ
ĐB

00943
Giải 1

43213
Giải 2

66146

15901
Giải 3

22906

04955

93893

32538

25660

85773
Giải 4

8964

0803

4867

2405
Giải 5

9122

6281

8813

6672

8101

7293
Giải 6

803

301

325
Giải 7

84

09

69

79


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 11/10/2025

  • 03

  • 07

  • 26

  • 43

  • 44

  • 46

  • 25

Giá trị Jackpot 1:  31,626,228,000 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,564,418,400 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

31,626,228,000

Jackpot 2

O O O O O | O

1

3,564,418,400

Giải Nhất

O O O O O

9

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

445

500.000
Giải Ba

O O O 

10,019

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 - Ảnh 2.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 - Ảnh 3.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
