Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 11/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 11/10/2025 L: 10B7 L: 10K2 L: 10K2-N25 L: K2T10 Giải đặc biệt 688416 110001 792338 595981 Giải nhất 25869 68623 05024 84773 Giải nhì 83226 80755 55484 48387 Giải ba 61769 37125 46684 28521 93728 62448 72372 32910 Giải tư 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 Giải năm 4425 0778 8481 4201 Giải sáu 9362 7250 4754 8164 5527 7490 3197 3300 1616 5867 8476 5981 Giải bảy 900 840 788 459 Giải tám 72 43 38 70





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 11/10/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 11/10/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 636674 779404 351574 Giải nhất 65875 22827 32904 Giải nhì 69662 08089 53707 Giải ba 62559 23972 21083 44623 93699 73109 Giải tư 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 Giải năm 4706 7877 3502 Giải sáu 9473 8936 2288 3010 8127 0100 4653 8466 1748 Giải bảy 017 157 281 Giải tám 15 53 86

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 11/10/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 18PQ-5PQ-11PQ-19PQ-13PQ-8PQ-7PQ-17PQ ĐB 00943 Giải 1 43213 Giải 2 66146 15901 Giải 3 22906 04955 93893 32538 25660 85773 Giải 4 8964 0803 4867 2405 Giải 5 9122 6281 8813 6672 8101 7293 Giải 6 803 301 325 Giải 7 84 09 69 79

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 11/10/2025

03

07

26

43

44

46

25 Giá trị Jackpot 1: 31,626,228,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,564,418,400 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 31,626,228,000 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,564,418,400 Giải Nhất O O O O O 9 40.000.000 Giải Nhì O O O O 445 500.000 Giải Ba O O O 10,019 50.000

