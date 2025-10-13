Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 13/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 13/10/2025 L: 10C2 L: T41 L: 25-T10K2 Giải đặc biệt 167699 748614 884006 Giải nhất 83460 48764 79039 Giải nhì 65713 87476 70667 Giải ba 81221 01713 48170 41946 59678 01324 Giải tư 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 Giải năm 8916 1715 2587 Giải sáu 5345 7485 1721 5946 6087 2941 5867 4916 7498 Giải bảy 145 119 534 Giải tám 23 84 86

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 13/10/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 13/10/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 201723 931457 Giải nhất 42642 87740 Giải nhì 75845 88727 Giải ba 76322 74963 37716 06422 Giải tư 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 Giải năm 1885 2671 Giải sáu 4601 4307 7413 4634 7241 8885 Giải bảy 475 264 Giải tám 20 03

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 13/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM ĐB 56708 Giải 1 28309 Giải 2 14066 54388 Giải 3 02034 80922 00829 76262 57800 06839 Giải 4 6613 3765 1875 7381 Giải 5 2577 2808 3600 1919 4560 2403 Giải 6 039 767 147 Giải 7 25 42 72 87

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.