Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025

Thứ hai, 15:45 13/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 13/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

13/10/2025

L: 10C2

L: T41

L: 25-T10K2

Giải đặc biệt

167699

748614

884006

Giải nhất

83460

48764

79039

Giải nhì

65713

87476

70667

Giải ba

81221

01713

48170

41946

59678

01324

Giải tư

89847

62589

44483

87773

07376

75211

88528

17605

48075

34159

16450

99161

76138

72971

65362

34036

46346

17237

30235

27511

63990

Giải năm

8916

1715

2587

Giải sáu

5345

7485

1721

5946

6087

2941

5867

4916

7498

Giải bảy

145

119

534

Giải tám

23

84

86

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 13/10/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

13/10/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

201723

931457

Giải nhất

42642

87740

Giải nhì

75845

88727

Giải ba

76322

74963

37716

06422

Giải tư

20895

93450

26104

82476

13731

02852

13745

29693

25767

42319

56408

62141

62681

13102

Giải năm

1885

2671

Giải sáu

4601

4307

7413

4634

7241

8885

Giải bảy

475

264

Giải tám

20

03

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 13/10/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM
ĐB

56708
Giải 1

28309
Giải 2

14066

54388
Giải 3

02034

80922

00829

76262

57800

06839
Giải 4

6613

3765

1875

7381
Giải 5

2577

2808

3600

1919

4560

2403
Giải 6

039

767

147
Giải 7

25

42

72

87

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025

Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga có giá bán rẻ nhất thị trường chỉ 11,5 triệu đồng, được khách hàng săn đón vì có thiết kế đẹp át vía cả Vision và SH Mode.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường, khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường, khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - 41 dự án nhà ở xã hội vừa được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ, mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, giúp họ sớm hoàn thành giấc mơ an cư.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Xem nhiều

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Sản phẩm - Dịch vụ
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top