Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 13/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
13/10/2025
L: 10C2
L: T41
L: 25-T10K2
|Giải đặc biệt
167699
748614
884006
|Giải nhất
83460
48764
79039
|Giải nhì
65713
87476
70667
|Giải ba
81221
01713
48170
41946
59678
01324
|Giải tư
89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528
17605
48075
34159
16450
99161
76138
72971
65362
34036
46346
17237
30235
27511
63990
|Giải năm
8916
1715
2587
|Giải sáu
5345
7485
1721
5946
6087
2941
5867
4916
7498
|Giải bảy
145
119
534
|Giải tám
23
84
86
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
13/10/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
201723
931457
Giải nhất
42642
87740
|Giải nhì
75845
88727
|Giải ba
76322
74963
37716
06422
|Giải tư
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102
|Giải năm
1885
2671
|Giải sáu
4601
4307
7413
4634
7241
8885
|Giải bảy
475
264
|Giải tám
20
03
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM
|ĐB
|
56708
|Giải 1
|
28309
|Giải 2
14066
|
54388
|Giải 3
02034
80922
|
00829
76262
57800
|
06839
|Giải 4
6613
3765
1875
|
7381
|Giải 5
2577
2808
|
3600
1919
4560
|
2403
|Giải 6
039
767
|
147
|Giải 7
25
42
72
87
