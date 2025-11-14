Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 14/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 14/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
14/11/2025
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
14/11/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 14/11/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Điều gì giúp Masan Consumer giữ vững vị thế dẫn đầu sau gần 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nghiên cứu và phát triển (R&D) được xem là nền tảng cốt lõi giúp doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu, tạo ra sản phẩm khác biệt và duy trì sức cạnh tranh dài hạn.
Hà Nội: Nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình tăng nhiệtGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình (Hà Nội) hiện được rao bán với giá từ 2 đến gần 5 tỷ đồng, điều khiến không ít người mua nhà bất ngờ và giới đầu tư phải “suy tính lại bài toán” tỷ suất sinh lời.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bốBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định thu hồi tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner… do doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.
Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (14/11) ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 55 đến hơn 56 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh tuần trước.
Xe ô tô 7 chỗ giá 391 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao sánh ngang Hyundai Santa Fe, rẻ chỉ như Kia Morning liệu có được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ SUV hạng C mới vừa chính thức được mở bán trước với mức giá khởi điểm từ 391 triệu đồng, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ với Hyundai Santa Fe.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư vẫn bị cúp điện 10-11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bán ra giảm 1,4 triệu đồng, ở mức 153,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc được trang bị những công nghệ hàng đầu, không hề kém cạnh Honda SH trong khi giá bán khởi điểm thậm chí còn rẻ hơn cả Vision, mẫu xe ga mới này hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo.
Giá xe ô tô Honda giảm sốc, thấp hiếm thấy, Honda CR-V, Honda City chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.