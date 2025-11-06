Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 6/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 6/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
6/11/2025
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
6/11/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giả Ba
O O O
50.000
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 14 phút trước
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.
Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Khách hàng gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7–6,8%/năm tại 2 ngân hàng này.
SUV cỡ C giá 421 triệu đồng thiết kế hiện đại, sở hữu hệ thống lái tự động, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ra ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ C với 2 động cơ tùy chọn phiên bản thuần điện (BEV) và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), nội thất nhìn là muốn ‘chốt’,
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi tiếp tục nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay tiếp tục có sự phục hồi, giá bán ra dao động từ 49,9 đến 50,8 triệu đồng/kg.
Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.