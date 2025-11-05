Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025

Thứ tư, 16:54 05/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 5/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 5/11/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

5/11/2025

L: 11K1

L: K1T11

L: K1T11

Giải đặc biệt

767459

457079

539631

Giải nhất

22080

58888

69582

Giải nhì

88976

22009

08065

Giải ba

20474

86456

45585

38067

72716

53416

Giải tư

92644

98871

76122

57724

71748

04279

11961

04616

19422

42829

41643

69872

68976

06484

31945

32853

24433

42838

81254

43339

66452

Giải năm

8865

7141

1559

Giải sáu

9487

5769

1389

4747

1277

0146

9977

8092

3791

Giải bảy

961

282

319

Giải tám

06

76

04


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 5/11/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

5/11/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

039701

819251

Giải nhất

73469

58849

Giải nhì

78937

15397

Giải ba

40495

53848

89642

65634

Giải tư

56152

82373

65845

94444

73546

73178

52924

01849

62408

15231

44255

05828

80328

54103

Giải năm

5621

1600

Giải sáu

4019

8420

5984

5664

0799

4479

Giải bảy

351

718

Giải tám

14

96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 5/11/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 5/11/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường nhờ mức giá ‘bình dân’.

SUV hạng B giá 310 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại, Bharat NCAP rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ tạo cơn sốt nếu được bán ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 310 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại, Bharat NCAP rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ tạo cơn sốt nếu được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV đô thị nhờ mức giá cạnh tranh cùng loạt trang bị hiện đại vượt tầm.

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

