Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 5/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
5/11/2025
L: 11K1
L: K1T11
L: K1T11
|Giải đặc biệt
767459
457079
539631
|Giải nhất
22080
58888
69582
|Giải nhì
88976
22009
08065
|Giải ba
20474
86456
45585
38067
72716
53416
|Giải tư
92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961
04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484
31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452
|Giải năm
8865
7141
1559
|Giải sáu
9487
5769
1389
4747
1277
0146
9977
8092
3791
|Giải bảy
961
282
319
|Giải tám
06
76
04
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
5/11/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
039701
819251
|Giải nhất
73469
58849
|Giải nhì
78937
15397
|Giải ba
40495
53848
89642
65634
|Giải tư
56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924
01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103
|Giải năm
5621
1600
|Giải sáu
4019
8420
5984
5664
0799
4479
|Giải bảy
351
718
|Giải tám
14
96
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
