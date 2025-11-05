Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 5/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 5/11/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 5/11/2025 L: 11K1 L: K1T11 L: K1T11 Giải đặc biệt 767459 457079 539631 Giải nhất 22080 58888 69582 Giải nhì 88976 22009 08065 Giải ba

20474 86456 45585 38067 72716 53416 Giải tư 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 Giải năm 8865 7141 1559 Giải sáu 9487 5769 1389 4747 1277 0146 9977 8092 3791 Giải bảy 961 282 319 Giải tám 06 76 04



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 5/11/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 5/11/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 039701 819251 Giải nhất 73469 58849 Giải nhì 78937 15397 Giải ba 40495 53848 89642 65634 Giải tư 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 Giải năm 5621 1600 Giải sáu 4019 8420 5984 5664 0799 4479 Giải bảy 351 718 Giải tám

14 96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 5/11/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 5/11/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O O

300.000 Giải Ba O O O O

30.000

