Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 8/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/11/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 8/11/2025 L: 11B7 L: 11K2 L: 11K2-N25 L: K2T11 Giải đặc biệt 862490 336387 476053 656340 Giải nhất 94006 91495 65912 62005 Giải nhì 40482 42024 37511 94773 Giải ba 64684 21283 31346 34010 34321 81033 77094 90943 Giải tư 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 Giải năm 5006 2797 9944 2373 Giải sáu 6157 4480 4282 4119 2071 6718 5178 3749 8351 1314 8106 7426 Giải bảy 167 029 369 237 Giải tám 18 25 85 02





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 8/11/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 8/11/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 308821 158938 624698 Giải nhất 78478 31286 16646 Giải nhì 44309 90433 23637 Giải ba 08329 71854 13283 88258 15052 16682 Giải tư 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 34094 94608 68568 09746 05854

77367 14730 Giải năm 8519 8946 4770 Giải sáu 2903 4687 8132 1850 9777 7791 9696 3476 1609 Giải bảy 881 839 897 Giải tám 97 33 24

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 8/11/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2QF-15QF-3QF-5QF-16QF-4QF-8QF-6QF ĐB 37914 Giải 1 89787 Giải 2 80933 72741 Giải 3 20619 38976 79289 41735 70546 45191 Giải 4 3203 9156 8377 8030 Giải 5 1652 1748 2197 9638 7125 3362 Giải 6 983 132 186 Giải 7 89 20 59 54

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 8/11/2025

14

16

19

22

27

44

18 Giá trị Jackpot 1: 54,754,526,550 đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 54,754,526,550 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,725,477,650 Giải Nhất O O O O O 13 40.000.000 Giải Nhì O O O O 855 500.000 Giải Ba O O O 17,498 50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.