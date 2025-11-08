Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025

Thứ bảy, 15:45 08/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 8/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 8/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/11/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

8/11/2025

L: 11B7

L: 11K2

L: 11K2-N25

L: K2T11

Giải đặc biệt

862490

336387

476053

656340

Giải nhất

94006

91495

65912

62005

Giải nhì

40482

42024

37511

94773

Giải ba

64684

21283

31346

34010

34321

81033

77094

90943

Giải tư

25788

51042

52836

98279

56935

24928

60642

89017

13579

58005

53781

45610

17163

67930

03561

27412

58945

93964

93041

65009

79893

42100

69124

89196

28444

78451

75753

01753

Giải năm

5006

2797

9944

2373

Giải sáu

6157

4480

4282

4119

2071

6718

5178

3749

8351

1314

8106

7426

Giải bảy

167

029

369

237

Giải tám

18

25

85

02


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 8/11/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

8/11/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

308821

158938

624698

Giải nhất

78478

31286

16646

Giải nhì

44309

90433

23637

Giải ba

08329

71854

13283

88258

15052

16682

Giải tư

32193

82718

77279

50116

59568

13258

85590

15365

69705

54865

93244

74438

35291

57933

34094

94608

68568

09746

05854

77367

14730

Giải năm

8519

8946

4770

Giải sáu

2903

4687

8132

1850

9777

7791

9696

3476

1609

Giải bảy

881

839

897

Giải tám

97

33

24

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 8/11/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2QF-15QF-3QF-5QF-16QF-4QF-8QF-6QF
ĐB

37914
Giải 1

89787
Giải 2

80933

72741
Giải 3

20619

38976

79289

41735

70546

45191
Giải 4

3203

9156

8377

8030
Giải 5

1652

1748

2197

9638

7125

3362
Giải 6

983

132

186
Giải 7

89

20

59

54


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 8/11/2025

  • 14

  • 16

  • 19

  • 22

  • 27

  • 44

  • 18

Giá trị Jackpot 1: 54,754,526,550 đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

54,754,526,550

Jackpot 2

O O O O O | O

1

3,725,477,650

Giải Nhất

O O O O O

13

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

855

500.000
Giải Ba

O O O 

17,498

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 - Ảnh 2.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 - Ảnh 3.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
