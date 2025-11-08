Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 8/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 8/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
8/11/2025
L: 11B7
L: 11K2
L: 11K2-N25
L: K2T11
|Giải đặc biệt
862490
336387
476053
656340
|Giải nhất
94006
91495
65912
62005
|Giải nhì
40482
42024
37511
94773
|Giải ba
64684
21283
31346
34010
34321
81033
77094
90943
|Giải tư
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753
|Giải năm
5006
2797
9944
2373
|Giải sáu
6157
4480
4282
4119
2071
6718
5178
3749
8351
1314
8106
7426
|Giải bảy
167
029
369
237
|Giải tám
18
25
85
02
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
8/11/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
308821
158938
624698
|Giải nhất
78478
31286
16646
|Giải nhì
44309
90433
23637
|Giải ba
08329
71854
13283
88258
15052
16682
|Giải tư
32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590
15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933
34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730
|Giải năm
8519
8946
4770
|Giải sáu
2903
4687
8132
1850
9777
7791
9696
3476
1609
|Giải bảy
881
839
897
|Giải tám
97
33
24
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2QF-15QF-3QF-5QF-16QF-4QF-8QF-6QF
|ĐB
|
37914
|Giải 1
|
89787
|Giải 2
80933
|
72741
|Giải 3
20619
38976
|
79289
41735
70546
|
45191
|Giải 4
3203
9156
8377
|
8030
|Giải 5
1652
1748
2197
9638
7125
|
3362
|Giải 6
983
132
|
186
|Giải 7
89
20
59
54
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 8/11/2025 có kết quả như sau:
14
16
19
22
27
44
18
Giá trị Jackpot 1: 54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
54,754,526,550
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
3,725,477,650
|Giải Nhất
O O O O O
13
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
855
|500.000
|Giải Ba
O O O
17,498
50.000
