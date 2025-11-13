Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025

Thứ năm, 17:18 13/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/11/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 12/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott. - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 13/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 - Ảnh 3.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 - Ảnh 4.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 13/11/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 13/11/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 13/11/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott. - Ảnh 2.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott. - Ảnh 3.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.


Hồng Thủy
