Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát. Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh Tô Dũng đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" ( 2016 ), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022)...

Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.

Diễn viên Tô Dũng là gương mặt quen thuộc của khán giả phim VTV. Ảnh FBNV

Sau khi phim "Những chặng đường bụi bặm" kết thúc, Tô Dũng tiếp tục góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - bộ phim đang phát sóng trên kênh VTV3. Trong phim, Tô Dũng vào vai Toàn là chồng của Trúc Lam (Quỳnh Kool đóng). Toàn là người đàn ông thực tế, chân thành nhưng khô khan, cục mịch và có phần gia trưởng.

Ngay từ khi phim mới chỉ phát sóng vài tập, nhân vật Toàn của Tô Dũng đã bộc lộ những tính cách khiến khán giả gây nhiều tranh cãi. Anh thường xuyên càu nhàu, trách móc về chuyện vợ chi tiêu. Ở tập đầu tiên, khán giả có phần không hài lòng khi Toàn thường xuyên soi xét hóa đơn mua sắm của vợ. Toàn còn quy kết vợ "đua đòi" khi mua quà tặng tân gia nhà bạn thân.

Trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Tô Dũng vào vai Toàn là chồng của Trúc Lam (Quỳnh Kool). Ảnh VTV



Chính sự trách móc của Toàn dẫn dến Trúc Lam cũng phải thốt lên: "Anh lúc nào cũng tiền, tiền". Hai vợ chồng thường cãi nhau đến mức Trúc Lam giận rỗi bỏ ra ngoài khỏi nhà và nhận được sự động viên của bạn thân. Ngoài chê bai, cũng có nhiều khán giả cho rằng Toàn gặp nhiều áp lực trong lo toan kinh tế gia đình, trong khi Trúc Lam lại là người sống hồn nhiên, không làm ra nhiều tiền...

Tuy nhiên, từ chỗ tranh cãi, khán giả chuyển sang "dậy sóng" với nhân vật mà Tô Dũng thủ vai. Đỉnh điểm là từ tập 5, khi mà Toàn và vợ đã giao kèo với nhau 3 năm sau cưới mới có con nhưng sau 1 năm, Trúc Lam đã lỡ có bầu. Từ khi biết tin, Toàn rối bời, trách móc vợ vì làm lỡ kế hoạch của mình. Toàn muốn có kinh tế để lo cho con tốt nhất. Quan điểm này của Toàn khiến Trúc Lam rất buồn.

Ngay từ tập 1, Toàn đã thể hiện chỉ quan tâm tới tiền khi luôn càu nhàu về cách chi tiêu của vợ. Ảnh VTV

Khi Trúc Lam nói anh muốn bỏ con thì Toàn phủ nhận, đồng thời chần chừ việc đưa vợ tới bệnh viện. Khi Trúc Lam vặn hỏi, anh đưa ra lý do bản thân còn mệt, sợ không đủ sức chăm sóc cho vợ đàng hoàng, tử tế khiến Trúc Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Cô trách Toàn không suy nghĩ cho đứa bé, chỉ vì bản thân.

Bước sang tập 6, tưởng chừng như Toàn sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ, đưa ra kế hoạch chuẩn bị cho con. Nhưng một lần nữa, khán giả tiếp tục bất bình về cách hành xử của Toàn. Khi Trúc Lam lấy ví dụ nhiều gia đình khác khó khăn nhưng vẫn đẻ nhiều con, Toàn cho rằng như vậy là ích kỷ... Cuối cùng, dù vợ động viên thế nào, Toàn vẫn không đồng tình.

Từng rất yêu thương nhau, nhưng từ khi có con khiến vợ chồng Toàn - Trúc Lam thường xuyên tranh cãi. Ảnh VTV

Trên các diễn đàn phim xuất hiện vô số những bình luận bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của Toàn. Số đông cho rằng nhân vật này thiếu bản lĩnh, ích kỷ và chỉ nghĩ đến tiền. Có ý kiến không đồng tình về cách đạo diễn xây dựng nhân vật, khó hiểu về việc ê-kíp truyền tải thông điệp qua vai diễn của Tô Dũng. Cho dù Toàn cũng đã giải thích do tuổi thơ cơ cực, muốn cho con được sống tốt hơn... Nhưng khán giả vẫn cho rằng, đó là suy nghĩ vô tâm.

Không ít khán giả thẳng thắn chia sẻ: "Không thể bao biện giữa việc từng có tuổi thơ và không muốn có con"; "Dù cuộc sống khó khăn, vất vả thì càng phải cố gắng nhiều hơn, chứ đừng vì lỡ có con rồi lại không chào đón đứa bé"; "Còn biết bao người mong có con mà chưa thể có, mình lại mong bỏ con, đúng là ông chồng tồi"...

Nhiều ý kiến cho rằng để nhân Trúc Lam rơi vào tuyệt vọng như vậy là không phù hợp. Ảnh VTV

Nhiều khán giả còn cho rằng, xem phim là để giải trí chứ không phải là mang thêm bực tức vì nhân vật quá vô tâm như vậy. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng cứ mỗi lần nhìn thấy nhân vật Toàn là muốn chuyển kênh, không muốn xem phim nữa.

Theo kịch bản phim, cuộc sống hôn nhân với Toàn cộng với áp lực từ gia đình đã khiến Trúc Lam ngột ngạt. Biến cố sảy thai đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ vực tan vỡ. Như vậy đồng nghĩa với việc nhân vật Toàn của diễn viên Tô Dũng sẽ còn gây ra những tổn thương tới Trúc Lam và ức chế cho khán giả ở những tập tiếp theo.